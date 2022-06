Cinghiali in città e peste suina, “colpa dello stop alla caccia”: se ne parla oggi a un convegno a Montoggio

Genova. Si parlerà soprattutto di peste suina e dell’invasione di cinghiali nelle aree urbane al convegno di oggi, sabato 25 giugno, all’area verde di Montoggio nell’ambito della manifestazione “Cacciatori in festa”. Oltre ai tradizionali stand espositivi e alla gastronomia, quest’anno spazio anche a uno dei temi maggiormente di attualità.

All’appuntamento sono attesi il commissario straordinario all’emergenza peste suina, Angelo Ferrari, presidente di Federcaccia Liguria Andrea Campanile, il presidente nazionale Massimo Bucconi, l’assessore regionale alla Caccia Alessandro Piana, il senatore della Lega Francesco Bruzzone, e poi il dirigente del servizio veterinario di Asl 3 Angelo Parodi e Pier Giuseppe Meneguz, professore di Scienze veterinarie dell’Università di Torino.

“Caccia e Psa, una convivenza possibile?” il tema dell’incontro. Secondo i cacciatori l’aumento esponenziale dei cinghiali che ogni giorno sconfinano dai boschi nei quartieri cittadini, a Genova ma non solo, è legato a doppia corda alo stop alla caccia stabilito dallo scorso inverno come una delle misure per contenere il diffondersi della peste suina. Il problema, dicono da Federcaccia, è che in questo modo gli ungulati hanno proliferato più del solito e, per altro, gli abbattimenti non sono mai iniziati.

E così da Staglieno ad Albaro, da Sampierdarena a Boccadasse a San Fruttuoso, cinghiali che grufolano tra i cassonetti o che si lanciano sulle strade, che salgono le scalinate – come in un video recentemente diventato virale – e solo talvolta vengono catturati e riportati nella vegetazione dalle guardie zoofile.

In Liguria si contano anzi, si stimano, a oggi, circa 100mila cinghiali. Quella peste suina che avrebbe dovuto, nelle previsioni degli esperti, uccidere molti dei capi in maniera naturale non ha impattato più di tanto almeno stando al numero di carcasse rinvenute, poco più di 150, di cui una cinquantina in Liguria.

Dopo il convegno alla festa dei cacciatori di Montoggio si andrà avanti con le attività di svago e tempo libero anche fino a domani, domenica 26 giugno. Oltre al cibo e all’artigianato, attrazioni per bambini, come facolneria e tito con l’arco, una mostra della fauna ligure a cura del parco dell’Antola, un raduno nazionale di cani da seguita e un’esposizione cannina. Poi serate danzanti e una gara di tiro con la carabina.