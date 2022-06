Cinghiale investito in A12, carcassa trovata e rimossa nella galleria Apparizione

Genova. Una carcassa di cinghiale è stata segnalata questa mattina in una galleria della A12, nella carreggiata in direzione Livorno. Il corpo dell’animale giaceva a bordo strada, con i segni di un investimento letale.

Una volta arrivata la segnalazione, poco dopo le 6 di mattina, immediato l’intervento della polizia stradale che in pochi minuti ha rimosso la voluminosa carcassa dalla galleria Apparizione Nessuna traccia del mezzo investitore, probabilmente un camion, che non si è fermato dopo lo scontro.

Per fortuna quindi non si segnalano feriti di sorta per una situazione che poteva essere decisamente più grave e pericolosa.