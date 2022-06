Chiavari. Ieri sera attorno alle 20.30, incidente sulla A12 tra Chiavari e Rapallo.

Un’auto, per cause non chiare, si è ribaltata. Gli airbag, anche laterali, hanno protetto i passeggeri.

Dopo un iniziale codice rosso, le condizioni dei due occupanti per fortuna non erano così gravi, tanto da essere stati declassati in giallo al pronto soccorso del San Martino.

Sul posto il 118, la polizia stradale e il personale delle autostrade.