Chiavari, Messuti: “Sarò il sindaco di tutti”. L’avversario, Bettoli: “Al via una seria opposizione. Ci vuole trasparenza”

Chiavari. “Sarò il sindaco di tutti” così Federico Messuti, commenta la propria elezione a primo cittadino. E prosegue: “Mi metterò a disposizione della città, ascoltando e andando incontro a tutte le esigenze”.

Messuti, a Chiavari, rappresenta la continuità. Il suo lavoro, per i prossimi cinque anni, ricalcherà e porterà avanti quello del sindaco Marco Di Capua, scomparso ad agosto 2021, e quello di Silvia Stanig, sindaca facente funzioni sino ad oggi.

Il nuovo sindaco ha vinto il ballottaggio ed è stato eletto con il 62.34% dei voti, contro il 37.66% ricevuti dallo sfidante del Pd Mirko Bettoli, a fronte di 8.826 votanti, pari al 34.12%. Nonostante la gioia per la vittoria, Messuti sottolinea quanto l’affluenza sia stata bassa, “bisogna capire come mai i chiavaresi non sono andati a votare e partire da questo dato per capire Chiavari”.

E prosegue: “Entro la giornata verrà ufficializzata e formalizzata la giunta. Dopodiché occorre mettersi subito a lavoro. Il primo pensiero va al Cantero, che deve essere ripensato come il teatro del Tigullio. Non si tratta di uno spazio solo chiavarese ma a disposizione dei comuni limitrofi”.

Anche lo sfidante Mirko Bettoli, appoggiato invece da Pd, lista civica Mirko Bettoli sindaco e Sinistra per Chiavari, punta il dito sui dati relativi all’affluenza, definiti “allarmanti”. Poi commenta i risultati: “Ho recuperato consenso rispetto al primo turno, e per questo ringrazio tutti i chiavaresi che mi hanno sostenuto, purtroppo però non è stato sufficiente, la forbice era davvero troppo ampia”.

E prosegue: “Da oggi mi impegno a portare avanti una seria e attenta opposizione, che è ciò che i chiavaresi si aspettano da me e ciò che si meritano. Uno degli obiettivi è quello di far sì che il Comune sia il più trasparente possibile. I chiavaresi devono essere al corrente di tutto. La nostra opposizione farà da controllore e promotore”.

E conclude: “In quest’ottica cercheremo di rispettare al meglio il nostro programma che prevede la persona al centro. I temi che abbiamo a cuore vanno dalla scuola, in primis gli asili, alla famiglia, terzo settore e disabili”: