Chiavari al ballottaggio, i possibili consigli comunali: se vince Messuti 8 consiglieri alla lista Di Capua

Chiavari. Dieci consiglieri alla maggioranza, sei alle minoranze. Per capire l’esatta composizione del consiglio comunale a Chiavari sarà necessario, naturalmente, attendere l’esito del ballottaggio e la nomina delle giunte; già ora, però, è possibile calcolare con il metodo d’Hondt la quantità di seggi destinati alle varie liste in caso di vittoria dell’uno o dell’altro contendente al ballottaggio, ossia Federico Messuti (48,52% appoggiato dalle liste “Di Capua – Avanti Chiavari”, “Maestrale”, “Partecip@ttiva” e “Giovani per Chiavari”) e Mirko Bettoli (Pd, Lista Bettoli e Sinistra per Chiavari) che ha avuto il 16,88% dei consensi.

Al netto di eventuali apparentamenti ufficiali al ballottaggio (che modificherebbero i calcoli, 5 anni fa ad esempio Giovanni Giardini si apparentò con Marco Di Capua cambiando la composizione della maggioranza), ecco il quadro.

I “SICURI”

Al di là di come finirà, qualcuno è già certo di sedere nel prossimo parlamentino. Uno è ovviamente il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio (Messuti o Bettoli). Accanto a lui ci saranno sicuramente i candidati Silvia Garibaldi e Giovanni Giardini, esclusi al primo turno ma le cui liste hanno avuto accesso al riparto dei seggi.

Già certi dell’elezione anche i tre più votati della lista Di Capua Avanti Chiavari, che ha ottenuto di gran lunga il miglior risultato con il 33,79% dei voti. Si tratta di Michela Canepa (leader assoluta con 721 preferenze), Antonio Segalerba (413) e Gianluca Ratto (330).

Di seguito invece le due composizioni complete dei consigli comunali nei due casi (ovviamente le ipotesi non possono tenere conto degli eventuali consiglieri nominati assessori che, dimettendosi, libererebbero un posto per un “non eletto”).

CASO 1: VITTORIA DI FEDERICO MESSUTI

E’ lo scenario più probabile, visti i numeri del primo turno. In questo caso alla maggioranza andrebbero 10 seggi, con la lista Di Capua Avanti Chiavari a fare la parte del leone grazie a ben 8 consiglieri. Accanto ai già citati Canepa, Segalerba e Ratto siederebbero Paolo Garibaldi (326), Claudia Brignone (228), Massimo Sanguineti (175), Pietro-Ugo Della Casa Zanardi Landi (119) e Ilaria Solari (116). Fuori per un soffio Alessandra Ferrara (112). Accanto a loro in maggioranza un consigliere a testa per Maestrale (Emanuele Sanguineti con 190 preferenze) e Partecip@ttiva (Silvia Stanig con 338).

In minoranza siederebbero tre candidati sindaci sconfitti (Bettoli, Garibaldi e Giardini) più un consigliere per ognuna delle loro compagini: Antonio Bertani del Pd (162 voti), Alessandro Calcagno di “Con Silvia Vola Chiavari” (222) e Nicola Orecchia di Giovanni Giardini Sindaco (124).

CASO 2: VITTORIA DI MIRKO BETTOLI

E’ la situazione meno probabile, anche perché una eventuale vittoria di Bettoli potrebbe passare anche da eventuali apparentamenti (che, come detto, modificherebbero i calcoli). In ogni caso andiamo comunque a calcolare la composizione del consiglio ipotizzando, almeno per ora, una vittoria “in solitaria”.

In questo caso in maggioranza siederebbero 6 consiglieri del Pd e 4 della lista Mirko Bettoli sindaco. I sei dem sarebbero il già citato Bertani più Donatella Nicolini (66 voti), Anna Maria Sciacca (65), Massimo Pescio (53), Paolo Trabucco (46) e Luciano Lazzarini (38). I quattro consiglieri della lista civica sarebbero Roberto Devoto (83), Giuseppe Bacigalupo (45), Davide Vaccarezza (39) e Caterina “Katia” Griffo (37). Niente da fare per “Sinistra per Chiavari”, nemmeno in caso di vittoria: il primo coefficiente di lista consentirebbe di ottenere solo un (inesistente) undicesimo seggio.

La minoranza sarebbe composta, oltre che da Messuti, dai tre più votati della sua lista (Canepa, Segalerba e Ratto) più Garibaldi e Giardini.