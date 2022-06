Chi era Matilda Hidri, uccisa da un’auto contromano sulla A7 mentre tornava a Genova

Genova. Si chiamava Matilda Hidri e gestiva la pizzeria Luma in via Fieschi, nel centro di Genova, la 35enne di origini albanesi morta ieri nel tragico incidente provocato da un’auto contromano sull’autostrada A7 Genova-Milano. Stava tornando nel capoluogo ligure dopo aver portato il figlio di 10 anni dai nonni, residenti in provincia di Varese. In serata avrebbe aperto il suo locale, rilevato insieme al marito Arjan Cejku poco più di un mese fa. Ma così non è stato.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale di Assago. La Volvo guidata da Giuseppe Maria Garavaglia, milanese di 46 anni, ha imboccato l’autostrada contromano a Casei Gerola, in provincia di Pavia, e ha marciato nella direzione sbagliata per più di 4 chilometri.

Intorno alle 15.00 il tremendo schianto: la Bmw guidata da Matilda, dopo aver superato l’uscita di Gropello Cairoli, si è trovata davanti il Suv ad alta velocità. Impossibile evitare il disastro. Nell’impatto hanno perso la vita lei e l’altro guidatore: entrambi viaggiavano da soli. A bordo della terza auto coinvolta padre, figlio e una cugina: nessuno è in pericolo di vita.

Matilda e Arjan stavano costruendo la loro vita a Genova. Sull’auto distrutta c’erano decine di volantini della loro pizzeria, sparsi sull’asfalto dopo l’incidente. L’avevano aperta il 13 maggio. “Pizzeria Luma, pizzeria migliore di Genova”, dice il loro bambino, piccolo calciatore della Polis Genova, in un video pubblicato il 23 giugno sulla pagina Instagram del locale, affacciato sul marciapiede davanti ai palazzi della Regione. Un sogno spezzato a causa di una manovra folle che nessuno potrà mai spiegare, se non forse l’analisi delle telecamere.