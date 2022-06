Genova. Circa 500 persone hanno partecipato questo pomeriggio al tradizionale corteo indetto da Cgil e Anpi per ricordare i fatti del 30 giugno 1960. Quest’anno il corteo, dopo essersi fermato sotto il Ponte Monumentale per rendere omaggio ai 1.863 caduti partigiani e ai 2.250 deportati morti nei campi di concentramento, ha raggiunto largo Pertini sono state deposte due corone: la prima alla lapide di Sandro Pertini e la seconda a quella di Fulvio Cerofolini, al quale nel marzo scorso, su richiesta dell’Anpi, il Comune di Genova ha dedicato il porticato del Teatro Carlo Felice.

Ha ancora senso ricordare il 30 giugno? “Ha senso essere ancora in piazza tanto quanto 62 anni fa – dice sicuro Igor Magni, segretario della Camera del lavoro di Genova – anche attualizzando quei temi. Per questo oggi noi parliamo di pace per tutte le guerre in corso ma in particolare per la guerra in Ucraina che anche se non occupa più le prime pagine dei giornali è arrivata a contare 40 mila morti e 8 milioni di sfollati. C’è chi pensa di continuare ad armare gli eserciti ma così facendo non si fa altro che alimentare il conflitto. Noi pensiamo invece che la pace vada costruita sedendosi a un tavolo con un ruolo importante dell’Europa e del nostro Paese, ben diverso da quello attuale”.

“E poi c’è un problema legato ai salari – aggiunge Magni – sappiamo che c’è un’inflazione che è arrivata al 7,2%. La previsione è del 12% per fine anno. Abbiamo già bruciato una mensilità di quelle che sono le nostre buste paga ma pensiamo anche ai lavoratori precari e a chi un lavoro non ce l’ha. Oggi però sui giornali non si parla di questo: si parla del reddito di cittadinanza che secondo noi è un falso problema perché il problema è quello di un’offerta di lavoro dignitosa

Per il présidente dell’Anpi Liguria Massimo Bisca “antifascismo è anche antirazzismo. Io sono contento che si aiutino i profughi ucraini ma non dimentico che c’è chi rifiuta l’aiuto ad altri profughi perché hanno il colore della pelle diverso”.