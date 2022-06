Ceranesi: trionfa Montaldo con il 56%, Molinari si ferma al 29% e Altosole al 14%

Genova. Claudio Montaldo la spunta e conquista la poltrona da sindaco di Ceranesi raggiungendo il 56% delle preferenze con il 870 voti raccolti dalla sua lista “Una storia in Comune-Montaldo sindaco”.

Il neo sindaco, ex assessore regionale alla Sanità della giunta Burlando e protagonista della politica di centrosinistra e della vita amministrativa in Liguria negli anni Ottanta e Novanta, ha dato quasi trenta punti percentuali di distacco sulla sua prima contendente Molinari Emanuela, che con la sua lista “Bene Comune-Ceranesi Insieme” ha preso 449 preferenze.

Con 228 voti si piazza al terzo posto Gerardo Altosole con la sua “Uniti per Ceranesi”, raggiungendo il 14,7% delle preferenze. Un risultato che comunque garantisce un seggio in consiglio comunale. Tre sono i seggi conquistati dalla lista in appoggio a Molinari e 8 quelli di maggioranza in supporto al neo eletto sindaco.