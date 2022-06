Centinaia di giovani “in festa” ai giardini di Quinto: residenti chiamano la polizia

Genova. Una marea di ragazzi e ragazze ieri sera si sono ritrovati presso i giardini di Quinto, dando vita ad una serata di movida sul mare, accompagnati dalla musica del chiosco del posto. La situazione però non è passata inosservata (e soprattutto inascoltata) e, dopo diverse segnalazioni dei residenti, sono intervenute le forze dell’ordine.

Di fatto non sarebbero scattate denunce o sanzioni, visto che la musica non avrebbe superato i limiti imposti dalla legge, ma l’impianto comunque è stato fatto spegnere. Dalle 23 circa in poi, quindi, il sabato sera delle centinaia di ragazzi è continuato senza colonna sonora, lasciando una scia di polemiche che da tempo fanno da cornice al dibattito pubblico sulla Movida. Non solo in centro storico.

Questa mattina, infatti, Federico Bogliolo, assessore uscente del Municipio Levante e oggi candidato per la presidenza, ha pubblicato un post dove ha sottolineato come la festa abbia lasciato sporcizia e degrado, spingendo ad un intervento di Amiu che ha poi ripulito la zona. Pulizia a cui avrebbe participato lo stesso Bogliolo, di cui la foto. E poi decine di commenti social di condanna di quella che viene considerata “malamovida”, non nuova anche per Quinto. Nella notte i medici del 118 sono dovuti intervenire per prestare soccorso ad un giovane che aveva alzato troppo il gomito e che rischiava il coma etilico.

Al di là dell’episodio e delle polemiche, resta l’incompiutezza della politica su un tema, quello della vita notturna della città, mai risolto da anni, e che oggi sembra vedere contrapposti in maniera irrisolvibile due schieramenti: da una parte centinaia di giovani in cerca di spazi di aggregazione libera e dall’altra centinaia di residenti che pretendono tranquillità e rispetto. Chi riuscirà mai a risolvere questo dilemma?