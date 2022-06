Cassano e Pazzini, la coppia Champions della Sampdoria riunita grazie al padel

Genova. Una foto che fa scaturire migliaia di ricordi in un momento societario delicato per la Sampdoria.

Lo scatto, pubblicato sui propri profili Instagram, ritrae l’ex coppia blucerchiata, composta da Giampaolo Pazzini e Antonio Cassano, sul campo da padel, il gioco del momento in cui si stanno cimentando tanti campioni dello sport.

Tutto questo in occasione della “Bobo Summer Cup“, organizzata da una breve comparsa della Samp come Christian Vieri, che assieme allo stesso Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, ha ideato un format di discussione calcistica tra amici: la Bobo Tv su Twitch, la piattaforma del momento.

«Prima di iniziare a giocare insieme mi chiamò e mi disse, con il suo modo goliardico, che mi avrebbe fatto fare tanti gol. E accadde… Poi mi diceva che io non ricambiavo. E per questo spaccio per un assist una spizzata di testa a Livorno. In realtà fece tutto lui…».

Così Giampaolo Pazzini parlava del suo compagno di reparto e amico durante un’intervista di 2 anni fa su La Gazzetta dello Sport.

I tifosi sampdoriani ricordano con piacere due coppie d’attacco: quella vintage composta da Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che ha contribuito al raggiungimento dello storico scudetto del 1991, che poi ha visto protagonisti qualche decennio più tardi altri proprio questi due calciatori.

“Fantantonio“ e il “Pazzo”, un duo che ha guidato la squadra guidata da Gigi Delneri, a suon di gol e giocate da cultori del calcio, al quarto posto in classifica, ovvero qualificandosi alla successiva Champions League.

In quella grande stagione, ovvero quella 2009/2010, Pazzini arrivo a quota 19 reti con il grande sostegno del talento barese, genio e sregolatezza che ha sempre avuto un debole per la città di Genova, diventata infatti la sua attuale casa.

Dopodiché hanno avuto avventure differenti, sennonché incontrarsi per qualche settimana quando Cassano è approdato a Verona, decidendo poi di lasciare non sentendosi nelle condizioni ottimali.

L’amicizia comunque è sempre rimasta la stessa: un rapporto che è andato oltre a quello di campo, il terreno di gioco nel quale entrambe le genovesi hanno tenuto alto il nome della Superba, con qualità e risultati importanti.