Cassa commercio Liguria, 11 milioni di euro per garantire l’accesso al credito delle imprese

Genova. E’ stato approvato oggi dalla Giunta della Regione Liguria il regolamento della cassa commercio Liguria, “importantissima misura a favore delle imprese commerciali e turistiche fortemente voluta da Confcommercio Liguria”, come afferma Paolo Odone, presidente di Confcommercio Liguria.

Lo strumento finanziario destinato alle piccole imprese commerciali e turistiche liguri che realizzano investimenti diretti all’avvio dell’impresa,allo sviluppo e al rafforzamento dell’attività e alla penetrazione in nuovi mercati partirà dal prossimo mese di luglio ed avrà una retroattività dal 1° gennaio 2021.

“Dobbiamo ringraziare l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti per aver recepito le nostre richieste – continua Odone – Le nostre imprese hanno sofferto moltissimo in questi ultimi anni per una gravissima crisi dei consumi , ma anche per il commercio on line e per le limitazioni imposte dalla pandemia – prosegue Odone – ma sono essenziali per la salvaguardia del territorio , sono presidio dei centri storici e mantengono vivo l’entroterra”.

La misura , che prevede un mix di interventi agevolativi in grado di supportare in modo flessibile e incisivo le esigenze di liquidità delle imprese liguri, consente anche di accedere a contributi a fondo perduto al 50% per le attività in possesso del marchio “botteghe storiche” e/o riconosciute dal marchio “Liguria Gourmet” o in attività da almeno trent’anni o ubicate in comuni con meno di 5 mila abitanti; migliorare l’accessibilità al prestito, ottenendo la controgaranzia di Regione ai confidi; abbattere del 2% annuo il tasso di interesse; ridurre le condizioni del costo della garanzia rilasciata dai confidi.