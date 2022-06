Caso Ameglia e la fuga di notizie, il commento della Lista Toti: “Non è questa la giustizia invocata da Mattarella”

Genova. Mancano 12 giorni al voto e, stranamente, arriva la richiesta di rinvio a giudizio di un procedimento che ha inizio 5 anni fa, la cui udienza preliminare si svolgerà a novembre e che coinvolge le due principali liste delle amministrative liguri. Piciocchi, candidato al Comune di Genova e l’Assessore spezzino Giampedrone. Entrambe figure di spicco, particolarmente apprezzate per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato in questi anni”.

Con questa parole la Lista Toti commenta la notizia della notifica di richiesta di rinvio a giudizio dell’assessore del Comune di Genova Pietro Piciocchi e dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone per le vicende legate al fallimento della Ameglia Servizi srl.

“Giampedrone è stato Sindaco ad Ameglia 7 anni fa ed allora fece semplicemente emergere i debiti di una società di servizi facente capo al Comune – continua la nota stampa – Piciocchi, dal 2014 al 2016 fu amministratore senza deleghe della Ameglia Servizi SRL e chiese, proprio con l’allora Sindaco, il commissariamento ed una verifica sui precedenti bilanci della società da cui emersero falsi regolarmente denunciati. Una storia fatta di scrupolosa presa in carico della situazione e provvedimenti immediati non solo dovuti, ma trasparenti e volti a risolvere una grave situazione da tempo trascurata”.

“Non solo – prosegue il comunicato – Ad aggravare una situazione già di per sé “paradossale”, loro stessi non sapessero nulla dell’arrivo della notifica, ma siano stati informati dai giornali, veri agenti segreti che sono riusciti a reperire l’informazione con grande abilità e straordinaria intraprendenza. Proprio loro, telefonando per chiedere dichiarazioni in merito, hanno “informato dei fatti” gli interessati. Non è questa la giustizia invocata anche dal presidente Mattarella nei suoi ripetuti e anche recenti richiami ai magistrati”.

“Fare il proprio dovere vuol dire rischiare di essere perseguiti? – conclude – in effetti, è più semplice scagliarsi contro chi il problema lo ha portato alla luce del sole e tentato di risolvere, piuttosto che con i veri artefici del misfatto, soprattutto quando i nomi siano altisonanti e rispettati proprio a fronte dell’alta professionalità: un vero scoop, degno di articoli mondani e scandali estivi”.