Carige-Bper, conclusa l’acquisizione. L’ad Montani: “Operazione positiva per la Liguria”

Genova. Bper Banca, in una nota diffusa, comunica di aver completato l’operazione di acquisizione dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento, del 79,418% del capitale sociale di Banca Carige.

In particolare, come emerge dalla nota, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di vigilanza della BCE e della Banca d’Italia e l’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, BPER Banca ha corrisposto per l’acquisto della partecipazione di Banca Carige il corrispettivo complessivo di 1 euro, previo versamento da parte del FITD in favore di Banca Carige di un importo di 530 milioni di euro a titolo di versamento in conto capitale.

Si spiega inoltre che BPER Banca è subentrata al FITD e allo SVI nel prestito subordinato emesso da Banca Carige per un importo di nominali 5 milioni di euro.

“Sono molto soddisfatto dell’ingresso di Banca Carige nel Gruppo BPER che conclude con successo un percorso iniziato nel dicembre scorso. L’operazione, da noi fortemente voluta, ha una grande valenza industriale e strategica, ci consente infatti di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale in territori nei quali avevamo una presenza limitata e di aumentare la base di clientela del 20% arrivando così a circa 5 milioni di clienti” afferma l’amministratore delegato Piero Luigi Montani.

Poi prosegue: “L’acquisizione avrà riflessi positivi anche sulla qualità del credito e contribuirà inoltre ad incrementare la redditività prospettica di BPER grazie alle importanti sinergie che si verranno a creare. A beneficiare di questa operazione sarà anche il tessuto imprenditoriale e sociale delle aree servite da Banca Carige, che presenta peraltro un forte radicamento territoriale, in particolare in Liguria. Vogliamo continuare a supportare la crescita economica di questi territori, in coerenza con il nostro obiettivo di essere un punto di riferimento per famiglie e imprese“.

E conclude: “Vorrei inoltre sottolineare che, come sempre dimostrato nei processi di integrazione che BPER ha realizzato in passato, verrà posta grande attenzione anche alla valorizzazione delle nuove risorse provenienti da Carige, a cui colgo l’occasione per dare il più caloroso benvenuto. L’acquisizione di Banca Carige unitamente ad altre importanti azioni che abbiamo previsto nel nuovo Piano Industriale, che presenteremo il 10 giugno, contribuiranno ad accrescere significativamente la capacità di generare valore del Gruppo BPER a vantaggio di tutti gli stakeholder”.