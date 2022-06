Caos scrutini per le Comunali, con il riconteggio l’Udc perde il seggio a Tursi e Forza Italia raddoppia

Genova. Il riconteggio, ancora in corso, delle preferenza in alcune sezioni nell’ambito dello spoglio delle elezioni comunali genovesi, porta ad un primo colpo di scena. L’Udc perde l’unico seggio guadagnato, con il candidato Daniele Pin, e Forza Italia – il partito che in queste ore ha chiesto di riconteggiare tutte le schede – ottiene il secondo.

Oltre a Mario Mascia, già capogruppo azzurro in aula rossa, entra anche Paolo Aimé, esponente forzista della Val Bisagno che più volte negli ultimi anni aveva tentato la candidatura ma senza mai centrare l’elezione. A questo punto, se non ci saranno ricorsi o altri stravolgimenti dell’ultima ora, il partito di Berlusconi potrà contare su due rappresentanti in consiglio comunale e tornare a sperare nella possibilità dell’assegnazione di un assessorato o della presidenza del consiglio. In quel caso entrerebbe tra i 40 consiglieri anche Stefano Costa.

“Siamo soddisfatti per aver visto riconosciuto quanto spettante alla nostra lista. È un risultato importante, frutto del grande impegno del nostro movimento politico e dei nostri candidati alle elezioni di Genova. Ringraziamo per il lavoro svolto anche i nostri delegati, rappresentanti di lista e collaboratori. Attendiamo ora la proclamazione ufficiale degli eletti” dichiarano il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco e il capogruppo azzurro in Regione, Claudio Muzio.

I giochi non sono ancora chiusi comunque per quanto riguarda la partita dei municipi. Dopo le numerose denunce di possibilità irregolarità, arrivate sia da centrodestra sia da centrosinistra, la commissione elettorale centrale sta procedendo alla verifica dei dati relativi ai nove municipi cittadini. A Ponente, strappato dal centrodestra al centrosinistra, ma per una manciata di voti la situazione potrebbe ribaltarsi. Il riconteggio riprenderà domattina alle 8.30.

Oggi anche qualche momento di tensione in tribunale a Genova, dove si trova la commissione elettorale centrale e dove, dopo la chiusura delle urne e lo scrutinio sono arrivate le scatole e i sacchi con il materiale dai seggi: una montagna di documentazione che in parte è stata vagliata sulla base di alcune informazioni quanto meno preoccupanti.

In giornata era stato il candidato sindaco sconfitto da Bucci, Ariel Dello Strologo ad esprimere per primo più di qualche dubbio sull’andamento dello spoglio alle elezioni comunali e municipali appena concluse annunciando che la coalizione “si stava preparando ad agire di conseguenza”.

Poi proprio Forza Italia ha rincarato la dose chiedendo ha chiesto “una verifica puntuale delle schede tramite il riconteggio totale”.

A emergere dalle testimonianze di rappresentanti di lista o dagli stessi candidati che magari non trovavano conteggiati anche i voti espressi da amici e familiari, una lunga serie di anomalie, la discrepanza tra i dati trasmessi con fonogramma al ministero dell’Interno e quelli verbalizzati, l’abnorme numero di schede annullate in alcune sezioni elettorali, anche con voti e preferenze validamente espresse, la mancata o non corretta compilazione di alcune parti dei registri e così via.

Nel pomeriggio ha iniziato a circola su Whatsapp, in modo virale, anche un messaggio vocale della consigliera della lista Toti, Lilli Lauro, che parlava di ben sessanta sezioni. Quello controllate, alla fine, anche richiamando in tribunale presidenti di seggio (alcuni per ore ed ore irreperibili) sono state circa 140 sezioni.