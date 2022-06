Cantieri in città, ecco tutti gli interventi programmati: viabilità alternativa e lavori in corso

Genova. Nell’ambito dei lavori per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri – Pra’, fino al 30 settembre, in via Pra’, tra via Porrata e il civ. 65, sono attive queste prescrizioni:

1. limite max velocità di 30 km\h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di transito all’altezza del tratto di strada che porta al casello autostradale per i veicoli che provengono da ponente in direzione levante

4. divieto di transito in direzione mare – monti all’altezza del tratto di strada che porta al casello autostradale per i veicoli che percorrono via Sorgenti sulfuree

5. obbligo di andare dritto per i veicoli in direzione ponente – levante giunti all’altezza di via Sorgenti sulfuree

6. obbligo di andare dritto per i veicoli con direzione di marcia ponente – levante, giunti all’incrocio semaforico con lo svincolo autostradale.

A causa di lavori di adeguamento del nodo di Pontedecimo (variante di tracciato lungotorrente Verde) fino al 30 novembre, in discesa al torrente Verde all’altezza dello spigolo ponente del civ. 1B è vietato transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi afferenti il cantiere, ed è allestito un percorso pedonale protetto da idonei manufatti.

Per lavori propedeutici alla modifica della viabilità sponda sinistra del torrente Polcevera fino al 17 dicembre in via alla Fiumara:

– segmento stradale lato ponente compreso tra la rampa di accesso all’RDS Stadium e il rilevato ferroviario è istituito il divieto di circolazione esclusi mezzi afferenti al cantiere e mezzi di soccorso

– segmento stradale lato levante di via alla Fiumara compreso tra la rampa di accesso all’RDS Stadium e il rilevato ferroviario è istituito l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con il segmento di ponente della via e per i veicoli provenienti dal sottovia ferroviario più a ponente sono istituiti gli obblighi di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra.

Fino al 25 aprile 2023, per l’esecuzione di lavorazioni inerenti la realizzazione del Parco del Ponte in via Argine Polcevera – tratto compreso tra ponte Monsignor Romero e via Campi – sono stati stabiliti:

1. limite max velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata su ambo i lati della strada.

In via temporanea e sperimentale fino al 7 aprile 2023, nel quartiere di Sestri Ponente in zona Aeroporto, sono stabilite queste prescrizioni in:

via Albareto (tratto compreso tra civ. 15 e via Siffredi)

obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via Buccari

via Buccari (rami di monte e di ponente)

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di transito a veicoli o complessi di veicoli con lunghezza superiore a 11 mt.

senso unico di marcia con direzione levante – ponente nel ramo di monte

senso unico di marcia con direzione monte – mare nel ramo di ponente

in uscita su via Albareto possibilità di svolta verso destra, nella carreggiata monte di via Albareto, e consentita la svolta verso sinistra, nella carreggiata mare di via Albareto

divieto di fermata su lato monte e lato ponente della strada

intersezione tra via Buccari e via Albareto regolata da impianto semaforico

per i veicoli che percorrono il ramo di levante, all’intersezione con il ramo di monte, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso sinistra (verso il ramo di monte)

via Buccari (ramo che da via Albareto adduce a via Siffredi)

divieto di transito all’intersezione con via Albareto

divieto di transito all’intersezione con via Siffredi

area di sosta regolata come da segnaletica installata su carreggiata con accesso consentito ai soli veicoli provenienti dal ramo di levante di via Buccari

obbligo di dare precedenza e di svoltare a destra per i veicoli che si immettono nel ramo di levante di via Buccari dalla citata area di sosta

via Siffredi (direttrice ponente – levante, tratto tra via Montecchi e rotatoria via Siffredi/via Albareto)

obbligo di proseguire dritto all’incrocio con via Buccari

obbligo di svolta verso destra ai veicoli che si immettono dalle strade e dalle proprietà laterali autorizzate

divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Siffredi (direttrice levante – ponente, tratto tra via Montecchi e rotatoria via Siffredi/via Albareto)

consentita la svolta verso sinistra, regolata con impianto semaforico, all’intersezione con via Buccari, esclusi veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 11 mt.

obbligo di svolta verso destra ai veicoli che si immettono dalle strade e dalle proprietà laterali autorizzate

divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

via Siffredi (direttrice levante – ponente, tratto tra adduzione da via Erzelli e rotatoria di via Albareto) fino al 2 settembre

limite max di velocità di 30 km/h

divieto di circolazione sulla corsia lenta (corsia di monte) nel tratto interessato dalle occupazioni stradali

divieto di sorpasso

divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte

Sempre a Sestri Ponente in via Chiaravagna, via Borzoli e via Bissone, fino al 31 dicembre, temporanea modifica alla circolazione e alla sosta di veicoli per l’esecuzione di lavori propedeutici alla sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna.

Per la realizzazione di parcheggi a raso fino al 7 luglio in via Borzoli – tratto compreso tra il civ. 66 e il civ. 70 – sono vigenti queste prescrizioni:

limite max di velocità di 30 km/h

1. divieto di sorpasso

2. divieto di transito pedonale sul lato monte della strada

3. settore di sosta riservato ai veicoli al servizio o in uso di persone portatrici di handicap motori temporaneamente spostato all’altezza del civ. 66A

4. divieto di fermata su ambo i lati della strada.

Fino al 3 maggio 2023 per lavori infrastrutturali di potenziamento sul Nodo di Genova tratta A.V. – A.C./Terzo valico dei Giovi in via dei Rebucchi (tratto compreso tra il palo di illuminazione pubblica N52 e via Ferri) sono istituiti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta veicolare, su ambo i lati e con sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli.

Fino al 30 settembre in via Belgrano, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni che non superano ciascuno la lunghezza di mt. 50 e sempre alternativi tra loro, sono stabiliti:

1. limite velocità max a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli

2. senso unico alternato regolato da impianto semaforico ad eccezione della tratta in corrispondenza dell’intersezione con via Sardorella con senso unico alternato regolato da movieri.

In via della Superba, fino al 31 dicembre, per i lavori nell’ambito della nuova viabilità del bacino portuale di Sampierdarena, nel tratto a mare dell’intervento, compreso tra le intersezioni regolamentate da rotatoria Tenco e S. Giovanni d’Acri, sono stabilite queste prescrizioni:

1. senso unico di circolazione, con direzione di marcia ponente – levante

2. limite max velocità di 30 km/h

3. divieto di circolazione per motocicli, ciclomotori e velocipedi

4. divieto di circolazione pedonale.

Per la cantierizzazione del complesso di opere che ridisegneranno la viabilità portuale del bacino di Sampierdarena fino al 5 maggio 2023, in viale Africa, nel tratto compreso tra l’impalcato sovrappassante il torrente Polcevera e l’intersezione con la viabilità di collegamento al centro commerciale Fiumara, sono stabilite queste prescrizioni:

1. limite max velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

Contestualmente, nel segmento stradale accesso di collegamento al terminal Messina sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. per i veicoli, giunti all’intersezione con la viabilità principale, obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

Nel quartiere di Certosa, per il cantiere lavori sulla realizzazione del prolungamento della linea metro (tratta funzionale Brin – Canepari), fino al 22 dicembre 2023 sono stati istituiti nelle vie in elenco:

piazza Palli – tratto compreso tra civ. 2 C r di via Mansueto e intersezione con via Mansueto

1. divieto di fermata veicolare su entrambi i lati

2. senso unico di marcia per la direzione ponente

3. limite di velocità 30 Km/h

piazza Palli – tratto corrispondente all’intera area a ponente del parcheggio sopraelevato

1. divieto di fermata veicolare

2. divieto di circolazione veicolare pedonale esclusi veicoli impegnati nelle lavorazioni

via Mansueto – tratto compreso tra civ. 2r e civ. 20r

1. senso unico di marcia per la direzione levante

2. limite di velocità dei 30 km/h

3. percorso pedonale sul margine mare

piazzetta delle Penne Nere – tratto compreso tra via Canepari e via Mansueto

1. limite di velocità 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione

3. senso unico alternato con precedenza ai veicoli circolanti in direzione levante nel tratto sottostante l’impalcato ferroviario

4. settori di sosta rasenti al marciapiede su entrambi i lati nel tratto a ponente del sottopasso ferroviario, riservati allo stazionamento di autocarri e motocarri per brevi operazioni di carico e scarico

via Tasso – tratto compreso tra via Canepari e piazza Palli

1. divieto di circolazione veicolare e pedonale esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni.

Per delimitazione di area di cantiere in via San Bartolomeo del Fossato fino alle ore 18 del 4 luglio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cantore e i fornici del viadotto autostradale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. limite max di velocità di 30 Km/h

2. divieto di fermata su ambo i lati esclusi mezzi servizio di trasporto pubblico nell’area destinata a salita e discesa dei passeggeri

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato levante nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Per il rifacimento dei giunti su viadotto dal 21 giugno all’8 luglio in via Wagner – tratto di strada compreso tra il palo P.I. D58 e il palo P.I. D65 – sono stabiliti la limitazione temporanea della velocità max a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Fino al 4 luglio – nei sottoelencati segmenti stradali – sono stabilite queste prescrizioni per la Fase 4 – lavori Nodo S. Benigno:

lungomare Canepa (carreggiata di monte)

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati nel tratto tra rampa discendente dal ponte Elicoidale e stipite ponente del civ. 3

lungomare Canepa (carreggiata di mare)

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati, nel tratto compreso tra lo stipite ponente del civ. 3 e la rampa che adduce al ponte Elicoidale

4. divieto di circolazione sulla terza corsia (corsia di sorpasso) nel tratto compreso tra lo stipite ponente del civ. 3 e via Fiamme Gialle

via Chiesa

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati, nel tratto compreso tra via Scarsellini e lungomare Canepa

3. per i veicoli che transitano in direzione ponente è confermato l’obbligo di arresto e dare precedenza all’intersezione con via Fiamme Gialle

ponte Elicoidale

ai veicoli che transitano in direzione ponente, all’intersezione con via Fiamme Gialle, permane il via libera e l’obbligo di proseguire diritto.

via Fiamme Gialle

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati nel tratto compreso tra via Chiesa e lungomare Canepa

4. obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con lungomare Canepa.

E fino al 30 marzo 2023, in strada sopraelevata Moro, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno vigenti modifiche alla circolazione.

In via Balleydier – tratto compreso tra sottopasso di via de Marini e sottopasso di via Scappini

1. limite max velocità di 30 km/h

2. senso unico di circolazione con direzione monte – mare

3. obbligo di proseguire diritti per autotreni, autoarticolati e autosnodati all’intersezione con il sottopasso di collegamento con via Scappini

4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

Nel sottopasso di collegamento tra via Scappini e via Balleydier

1. limite max velocità di 30 km/h

2. senso unico di circolazione con direzione levante – ponente

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare.

In via de Marini divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton. e nel tratto di compreso tra passo a via di Francia e via Scappini obbligo di dare la precedenza all’intersezione con via Scappini.

In via Lodi, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento, fino al 30 settembre, nel tratto di strada compreso tra civ. 167 e civ. 256, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e contestuale divieto di sosta sul lato monte.

Per lavori di riqualificazione del marciapiede e di un tratto di carreggiata stradale in via San Quirico, fino al 31 luglio, è istituito il limite di velocità max di 30 km\h.

Fino al 30 settembre, a causa di lavori propedeutici alla costruzione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno per la realizzazione di un rondò, l’intersezione tra via Adamoli e il segmento stradale che da via Adamoli adduce alle aree di cantiere e al mercato ittico è regolata a circolazione rotatoria.

Inoltre, sono stabilite queste prescrizioni in:

1. via Adamoli – tratto compreso tra ponte Feritore e via Spalato – limite max di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso

2. ponte Feritore limite max di velocità di 30 km/h.

In piazza Adriatico, fino al 31 dicembre, per le lavorazioni per i lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi, si dispongono alcune modifiche di circolazione stradale.

In centro città, fino al 31 agosto, in piazza Portello e nel tratto iniziale da monte di via Interiano, sono istituiti limite max di velocità di 30 km/h e divieto di fermata per i lavori di ampliamento e di trasformazione dei locali dell’ex sottopasso in parcheggio interrato.

Per un cantiere lavori di Iren Acqua fino al 15 luglio (esclusi sabati e domeniche) in vico dell’Argento, è istituito il divieto di transito pedonale con il passaggio alternativo da via Cairoli a via Lomellini e viceversa percorrendo gli altri vicoli adiacenti.

Per la posa di condotte di acqua e gas, a cura di Ireti, fino al 30 settembre, in piazza Corvetto prima corsia lato monte – tratto che adduce alla galleria Bixio – e dentro la galleria in corrispondenza dell’ingresso a monte, nella corsia riservata ai mezzi pubblici è istituito divieto di transito mentre sulle restanti corsie è istituito il limite max di velocità di 30 km/h; sul marciapiede a monte della galleria è istituito il divieto di circolazione pedonale con l’obbligo di deviazione sul marciapiede opposto.

Per le attività di un cantiere, articolato in più momenti, dell’azienda Ireti dal 20 giugno fino al 30 luglio in via Ceccardi sono stabilite queste prescrizioni:

– fase 1 in prossimità dell’intersezione con via Carducci limite di velocità max a 30 km/h

– fase 2 divisa in due sottofasi con lavorazioni eseguite in orario notturno

sottofasi 2A e 2B

all’intersezione con via Carducci limite di velocità max a 30 km/h

sul lato a levante – tratto compreso tra l’intersezione con via Carducci e il civ. 4 – divieto di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo

– fase 3

in prossimità dell’intersezione con via Carducci limite di velocità max a 30 km/h

sul lato a levante all’intersezione con via Carducci divieto di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta

via Carducci limite di velocità max a 30 km/h

sul lato mare, nei pressi del civ. 5, divieti di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo

In zona Foce, fino al 18 settembre nei segmenti stradali in elenco sono disposti questi provvedimenti:

viale Brigata Bisagno

1. limite max di velocità di 30 km/h su entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pisacane e corso Buenos Aires

2. sospensione corsia riservata ai bus sulla carreggiata di ponente nel tratto compreso tra corso Buenos Aires e via Pisacane

3. chiusura alla circolazione della corsia di sinistra, entrambe le carreggiate

viale Emanuele Filiberto Duca D’Aosta

1. limite max di velocità di 30 km/h su entrambe le carreggiate

2. chiusura alla circolazione della corsia di sinistra, carreggiata direzione mare.

Fino al 24 giugno per lavori di Ireti sulla rete gas, in zona San Fruttuoso, sono valide queste prescrizioni in:

via San Fruttuoso

1. tratto tra civ. 10 e civ. 34 divieto di transito

2. nei tratti tra intersezione con via Paggi e il civ. 34 e tra passo Resa di Villa Migone e il civ. 42 C limite di velocità max a 30 km/h

passo Resa di Villa Migone

1. doppio senso di circolazione

2. limitazione velocità max a 30 km/h

sul lato levante del passo

1. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo

via Torti tratto compreso tra l’intersezione con via Imperiale e passo Resa di Villa Migone

1. divieto di sosta e fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo esclusi mezzi Amt che effettuano la fermata.

Fino al 30 giugno dalle ore 7 alle 18 in via Torti, all’altezza dell’intersezione con piazza Terralba, è istituita la limitazione della velocità max a 30 km/h.

Fino all’8 agosto, per il cantiere del park sotterraneo adiacente all’ingresso del policlinico S. Martino, sono stabiliti questi provvedimenti:

via Pastore

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata fuori dai limiti tracciati

largo Benzi

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione ai pedoni sul lato monte del tratto di carreggiata adiacente l’occupazione di cantiere

3. installazione di manufatti a perimetro e protezione del passaggio pedonale realizzato sul lato mare

viale Benedetto XV – tratto compreso tra largo Benzi e via Alberti

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. spostamento del capolinea/fermata degli autobus di linea, con disposizione rasente il marciapiede di ponente, nel tratto a monte dell’intersezione con via Alberti

3. divieto di fermata fuori dai limiti tracciati

via De Toni

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. istituzione del senso unico alternato all’intersezione con viale Benedetto XV

3. divieto di fermata fuori dai limiti tracciati.

salita Superiore della Noce – tratto compreso tra via Pastore e il civ. 27

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. percorso pedonale sul margine ponente

3. divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a mt. 1.80

4. limite max in altezza a mt. 3.80.

Fino al 23 agosto, e comunque fino a fine lavori, in via Finocchiaro Aprile – tratto compreso tra via Barabino e il civ.177r di via Finocchiaro Aprile – per lavori inerenti il progetto Bluemed, sono istituiti il limite max di velocita di 30 km/h e il divieto di sosta e di fermata con la rimozione coatta dei veicoli inadempienti, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

E’ stata temporaneamente sospesa la validità della sosta a pagamento su suolo pubblico nelle Blu Area in corso Italia – carreggiata a monte – dall’intersezione con via De Gaspari fino all’intersezione con via Casaregis, da giugno fino al termine dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile.

Fino al 30 giugno, in via Cadighiara – tratto di strada immediatamente a monte di piazza Rotonda – per la ricostruzione di un muro, sono istituiti limite di velocità max veicolare di 30 Km/h e senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Per l’esecuzione di lavorazioni relative all’interramento della linea A132 KVT.042 Molassana – Borgoratti fino al 30 giugno, in via Torricelli – tratto compreso tra lo spigolo a mare del civ. 16 e il termine a mare della strada – sono istituiti limite max di velocità di 30 km/h e divieto di fermata sul lato levante della strada.

Per lavori del cantiere relativo alle attività di interramento della linea A132 KV T.042 Molassana – Borgoratti fino al 20 luglio in via del Borgo – tratto compreso tra il civ. 6D e il civ. 10 – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. circolazione a senso unico alternato regolato a vista

3. divieto di fermata veicolare su ambo i lati della strada.

Fino al 30 giugno con orario 8/12 e 14/18, in via Buratella, dall’intersezione con via Bocciardo al civ. 50, sono istituiti divieto di transito (esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni) e divieto di fermata su entrambi i lati, per ripristino della sede stradale, a cura di Ireti, dopo i lavori di rinnovamento della rete gas.

Nella zona di Sturla, per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e per i lavori di adeguamento idraulico del rio Chiappeto, fino al 28 febbraio 2023:

in via delle Casette

1. limite max di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione

2. divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada

in via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette

1. limite max di velocità di 30 km/h in entrambi i segmenti stradali

2. obbligo di arresto e di dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

Fino al 31 luglio in via Ghirardelli Pescetto, a Nervi, per lavori di rifacimento dei prospetti di un immobile è istituito il divieto di transito per i veicoli aventi sagoma superiore a mt. 3.30 in altezza.