Campo Ligure, tanti eventi in questa estate 2022 per il “borgo della filigrana”

Campo Ligure. Visite al Castello e non solo. Da sabato 11 giugno ripartono le iniziative turistiche che vedono il Borgo di Campo Ligure come protagonista.

Attraverso l’accordo con la Cooperativa Dafne, tutti i fine settimana dall’11 giugno al 4 settembre il Castello di Campo Ligure aprirà le sue porte ai visitatori secondo i seguenti orari:

visita libera dalle ore 10 alle 12 (grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici del Castello) e dalle ore 16 alle ore 18. Costo 2€, gratuito per bambini fino a 7 anni;

tour accompagnati alle ore 18 e alle ore 19 dove, in un viaggio nell’arte e nella storia e tra racconti di storie e leggende, sarà possibile salire sulla TORRE che domina il borgo e passare attraverso la grande NEVIERA recentemente aperta al pubblico. La visita accompagnata ha la durata di 1 ora e 15 minuti circa e ha il costo di 5€ (ridotto 3€, gratuito per bambini fino a 7 anni). Per i tour accompagnati diurni non è necessaria la prenotazione;

speciali “serate al Castello”, con tour accompagnati e salita in notturna alla TORRE in uno scenario mozzafiato. Prenotazioni sul sito www.dafnet.it. Le aperture speciali notturne (dalle ore 21) al costo di 7€ (ridotto 5€), verranno promosse sul sito della Cooperativa DAFNE, tramite i canali social e tramite il calendario degli eventi mensili del comune di Campo Ligure.

Ma non solo visite accompagnate nel castello: durante l’estate verranno infatti organizzati laboratori ed eventi speciali per richiamare turisti, bambini e famiglie da tutto il territorio e promuovere la bellezza di questo gioiello medievale incastonato nella Valle Stura.

Scendendo dal castello, a pochi passi nel centro storico si trova il Museo della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” (www.museodellafiligrana.org), polo di eccellenza per la raccolta di monili e oggetti realizzati con i preziosi fili di argento. Il museo racchiude oggetti provenienti da tutto il mondo e di diverse epoche, per un vero e proprio viaggio nel mondo della filigrana attraverso le diverse culture e forme artistiche. Grazie ad un’azione congiunta fra il Comune e la Cooperativa DAFNE, da giugno, nei locali del Museo partirà l’attivazione di un “polo turistico”, con la sperimentazione di un servizio integrato con lo sportello di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) e l’apertura ordinaria del Museo della Filigrana.

Il Polo turistico rimarrà aperto da martedì a domenica dalle 15:30 alle 18 e le mattine di sabato e domenica dalle 10 alle 12.