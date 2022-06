Calciomercato sotto l’ombrellone: le trattative delle squadre genovesi

Arenzano. Le trattative dI calciomercato, per le squadre genovesi sono roventi, anche sotto l’ombrellone…

Antonio Mesina lascia il Sestri Levante e si accasa al Casale.

L’attaccante Mirko Chiarabini ed il centrocampista Alessandro Revello sono due i top player, che il Campomorone mette a disposizione di mister Silvestro De Lucia.

Elia Zunino, ex Carpi, Loanesi, Pietra Ligure, Asti, Castelfranco, Rapallo Rivarolese e Fabio Panepinto, centrocampista, che da giovane ha vestito la casacca del Torino. si trasferiscono all’ambizioso Serra Riccò.

La Sestrese ha trovato l’accordo, che ratificherà, a partire dal 1° luglio con il forte difensore francese Audel, un passato con Pisa, Triestina, San Marino.

La Praese si assicura due giocatori di assoluto livello come il centrocampista Arturo Ymeri, ex Imperia, Savona, Novese, Argentina Arma, RapalloRivarolese ed il portiere Alessio Scatolini, ex Alessandria, Casale, Lavagnese e Ligorna.

La Sammargheritese comunica di aver ufficializzato l’accordo col calciatore Andrea Carbone, ex di Rapallo Rivarolese, Rapallo Ruentes e una breve parentesi con la Lavagnese.

Il Molassana di mister Corrado Schiazza chiude le trattative con l’attaccante Filippo Zamana ed il centrocampista Mattia Altamore.