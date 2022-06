Cadono calcinacci dalla sopraelevata: chiusa e poi riaperta al traffico via di Francia

Aggiornamento ore 18.00 – Via di Francia è stata riaperta completamente al traffico

Aggiornamento ore 17,30 – I vigili del fuoco hanno terminato l’intervento di disingaggio delle parti pericolanti.

Genova. Una serie di calcinacci si è staccata dalla parte inferiore della strada sopraelevata Aldo Moro per cadere sulla sottostante via di Francia, chiusa poi al traffico

Sil posto le pattuglie della polizia locale che stanno gestendo il traffico congestionato per la modificia alla viabilità

Intervento in corso anche da parte dei Vigili del fuoco allertati per la messa in sicurezza della struttura viaria genovese.