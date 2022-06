Cade con lo scooter in via Cornigliano, ragazza di vent’anni in codice rosso al Villa Scassi

Genova. Una ragazza di circa vent’anni è stata trasportata questa notte in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 3 di notte in via Cornigliano.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi. La ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dell’automedica del 118 e dei militi della Crove Verde Praese che hanno soccorso la ragazza, poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Le sue condizioni, sebbene serie, non sarebbero gravi.

