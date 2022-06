Cade con la moto in A12 e sbatte contro il guard rail: portato in codice rosso al pronto soccorso

Genova. Un nuovo brutto incidente questo pomeriggio per le autostrade liguri. Un motociclista, infatti, ha perso il controllo della proprio moto andando a sbattere violentemente contro il guard rail e rimanendo ferito in maniera grave.

L’incidente è avvenuto in A12, nei pressi del casello di Chiavari nella careggiata in direzione di Genova, e per fortuna non ha visto coinvolti altri mezzi. L’uomo è stato medicato sul posto e poi portato al pronto soccorso di Lavagna.

Fortunatamente, nonostante il forte impatto, è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, anche se sono in corso tutti gli approfondimenti del caso.

Foto Archivio