Bufera su Giurisprudenza, il prof. Costanzo: “Non si possono prima fare i bandi e poi cercare i vincitori, bisogna fare il contrario”

Genova. “Questi bandi qui, sono nati male e finiranno peggio… perché non si possono prima fare i bandi e poi cercare i vincitori, bisogna fare il contrario”. A parlare, in una delle tante conversazioni intercettate dalla guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati all’università di Genova è Pasquale Costanzo, professore emerito di diritto costituzionale della facoltà di Giurisprudenza da oggi agli arresti domiciliari su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Claudio Siclari.

Per il gip, che in un’ordinanza lunga 100 pagine ha accolto per lui e per la professoressa Lara Trucco la richiesta della procura di Genova Costanzo “si è ingerito in modo del tutto illegittimo” nelle valutazioni di due concorsi ma anche in quelle “relative a fatti contestati alla Trucco”. Nonostante fosse in pensione Costanzo “secondo il proprio personale sistema ideale di riferimento ha ritenuto di avere titolo a partecipare alla valutazione dei candidati ai concorsi […]coadiuvando la collega nella predisposizione delle griglie essenziali a predeterminare i possibili esiti a superare gli ostacoli e ad adottare le soluzioni più idonee a pervenire al risultato”. Il gip, riferendosi alla condotta del professore 72enne, parla di “assenza di freni inibitori” che “rende macroscopica la dimensione del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose”. In un’altra intercettazione il prof lamenta di un concorso che “me l’hanno sconquassato” perché “si presentano persone senza farmelo sapere” e si arrabbia chiedendo “un po’ di galateo accademico!”.

Inoltre Costanzo avrebbe avuto su Lara Trucco “il potere concreto e attuale di sostenerla materialmente e moralmente ma anche di orientarne le scelte in forza dell’intenso legame personale esistente tra di loro”.

Le stesse esigenze cautelari il gip le ha rilevate per l’ex prorettrice dell’Università di Genova Lara Trucco, indagata in tutti e sette gli episodi contestati. Per questo il giudice parla di “reiterazione nell’arco temporale di questi due anni, di una pluralità di condotte criminose di turbativa secondo una strategia di azione comune ai due indagati”. L’obiettivo, secondo il gip era il “consolidamento di un potere acquisito dalla Trucco all’interno dell’ambiente accademico, spesso asservito a coltivare un vantaggio o beneficio in termini di carriera personale secondo un modello di gestione che appare consolidato”.

Trucco, spiega ancora Siclari, “ha continuato la sua condotta illecita, pur avendo più volte espresso il sospetto sull’esistenza di indagini in corso che potevano riguardarla” e “la valutazione della pericolosità sociale non appare sminuita dalle dimissioni” dall’Università di Genova e da quella della Bicocca visto “l’ascendente che l’indagata gode anche sul personale amministrativo oltre che sui colleghi delle altre università”.