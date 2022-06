Bucci e Maresca incontrano la Guardia Costiera Ausiliaria: “Importante collaborazione”

Genova. Si è svolto oggi a Palazzo Tursi un incontro tra il sindaco di Genova Marco Bucci insieme con l’assessore al porto Francesco Maresca, candidato al consiglio comunale lista Toti per Bucci, con la Guardia Costiera Ausiliaria, rappresentata dal presidente Stefano Secchi e dal responsabile dei rapporti istituzionali Renato Causa.

“Questo incontro è stata l’occasione per proseguire l’importante collaborazione tra il Comune di Genova e la Guardia Costiera Ausiliaria, che, ormai da parecchi anni, aiuta la nostra città ed i nostri mari, facendo sì che siano sempre sicuri e sostenibili. Abbiamo già avviato insieme a loro un percorso collaborativo con il Blue District, facendo entrare la Guardia Costiera Ausiliaria a tutti gli effetti nel Blue Circle. Nei prossimi anni, sicuramente, ci aiuteranno anche a mantenere sicure le parti importanti del litorale genovese, che stiamo riqualificando”, così si è espresso l’assessore Francesco Maresca.

” Con questo incontro la Guardia Costiera Ausiliaria ha voluto ringraziare il Sindaco Bucci per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato, ma, soprattutto, per aver istituito l’assessorato al mare, argomento che il primo cittadino affronta sempre con grande passione.

Ci sono nuovi progetti da portare avanti nei prossimi anni, e siamo nuovamente a disposizione del Comune per poterli realizzare”, la dichiarazione di Renato Causa, responsabile rapporti istituzionali Guardia Costiera Ausiliaria.