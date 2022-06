Bucci bis, per i primi totogiunta Piciocchi vicesindaco ma è rebus assessorati tra Lega, Fdi e lista Toti

Genova. “Entro il 15 luglio voglio il primo consiglio comunale in aula e la giunta pronta, poi dal 16 vado in vacanza per una settimana”. Marco Bucci, sindaco di Genova al bis, conferma di non volere impiegare più di un mese per comporre la squadra di governo della città (nella foto la prima giunta del primo mandato) – un lasso di tempo ragionevole, segno che anche il manager che c’è in lui ha assimilato i tempi della politica – e se prevede di andare in vacanza subito dopo, forse, immagina che formare la giunta non sarà un gioco da ragazzi.

O meglio. Potrebbe esserlo: il risultato senza precedenti della sua lista civica principale, Vince Genova, al 19% e delle altre civiche collegate al nome del sindaco, quella di Toti al 9 e Genova Domani al 4%, consentirebbero a Bucci di giocare la sua partita senza dover rendere conto (quasi) a nessun partito. Ma non funziona così e quindi non è detto che il numero di assessori – al massimo 12, per legge – sia direttamente proporzionale ai risultati usciti dalle urne.

“Vediamo”. Bucci a chi gli ha chiesto ripetutamente come sarà la nuova giunta per ora gioca la carta della diplomazia: “Agli assessori chiedo tre cose, competenza, spirito di servizio, amore per la città”. Qualità che sicuramente fanno parte del carnet di una figura come quella di Pietro Piciocchi, già “super assessore” con 26 deleghe di cui alcune pesantissime (bilancio, lavori pubblici, Pnrr), primo degli eletti in Vince Genova, e che con ogni probabilità sarà, anzi, tornerà a essere vicesindaco.

Se nel 2021, dopo alcuni mesi da vice in seguito alle dimissioni di Stefano Balleari (eletto in Regione), dovette lasciare il posto a Massimo Nicolò, esterno in quota Fdi, in nome di patti pre-elettorali, questa volta dovrebbe avere campo libero. Anche perché, in caso di scenari futuri che vedono Bucci saltare in Regione, sarebbe proprio Piciocchi la figura naturale da proporre come nuovo sindaco.

Se la vicepresidenza è una scommessa quotabile, tutto il resto è davvero una pagina bianca. Quanti assessori avrà la Lega? Con solo tre seggi e voti dimezzati rispetto alla tornata precedente, i posti in giunti potrebbero passare, nella più ottimistica delle previsioni, da tre a due.

Un posto sembra assicurato per Paola Bordilli, già titolare del commercio, recordwoman di preferenze nel Carroccio: per lei varie ipotesi, il mantenimento del Commercio magari con l’aggiunta della delega allo Sviluppo economico, il passaggio al Turismo e Marketing (oggi in quota Fdi) oppure una materia spinosa come la Sicurezza, se Giorgio Viale (non eletto) non sarà confermato. Sempre nella Lega in lizza per un posto in giunta anche Francesca Corso, magari con quella discussa delega al Sociale che fino a ieri era assegnata a un consigliere.

D’altronde Mario Baroni, candidato nella Lista Toti, non potrebbe essere riconfermato nel ruolo di consigliere delegato poiché non ha preso abbastanza voti per tornare in aula rossa. Bucci, quindi, potrebbe avere bisogno di promuovere Baroni ad assessore, se fosse intenzionato a metterne a frutto il lavoro svolto fino a oggi. Questo è uno dei primi nodi.

Dovrebbero essere riconfermati Matteo Campora, anche lui con il pieno di voti in Vince Genova, che tornerà a seguire una partita cruciale come quella di Tpl e viabilità – l’estensione della metropolitana è al primo punto del mandato – e quella altrettanto importante dei rifiuti.

Lo stesso Piciocchi difficilmente sarà sgravato da quelle che sono le deleghe primarie: Bilancio appunto, Lavori pubblici – con tanti grandi progetti ancora da terminare e la promessa di un miliardo da spendere in manutenzioni nei prossimi cinque anni – per non parlare del Pnrr. A meno che su quest’ultima partita Bucci non decida di affidarsi a un assessore esterno, magari una figura tecnica, seppure di fiducia, esperta di progettazione. E magari attingendo al ventaglio di professionisti che hanno collaborato alla ricostruzione dopo il crollo di Ponte Morandi.

Anche Lorenza Rosso, assessore agli Affari legali, peraltro eletta consigliera, dovrebbe essere confermata in squadra e, viste le competenze – è avvocato – dovrebbe mantenere quel ruolo. Sua anche la delega alle politiche della Famiglia che, però, potrebbe essere accorpata a quella al Sociale.

Il totogiunta dà per probabile una promozione da consigliere delegato alla Protezione Civile e volontariato ad assessore alla Protezione Civile e volontariato per Sergio Gambino, uno dei più operativi tra gli esponenti del governo Bucci ma probabilmente penalizzato in passato dalla sua vicinanza con ambienti di estrema destra e la vicenda della fascia tricolore sfoggiata alla commemorazione dei morti di Salò. Dopo cinque anni a dimostrare quella dedizione che Bucci chiede ai suoi, e un ottimo risultato alle urne. l’esponente di Fratelli d’Italia dovrebbe avere il posto in giunta tanto anelato.

Il partito della Meloni, però, probabilmente ne esigerà almeno un secondo, se non un terzo. Visto che l’ex vicesindaco e assessore alla Salute Massimo Nicolò tornerà a tempo pieno alla professione medica, da capire chi riempirà quella casella e con quale compito. Di conseguenza anche la Lista Toti chiederà di più: almeno tanti assessori quanti Fratelli d’Italia visto che il risultato alle urne è praticamente identico. Francesco Maresca terrà lo sviluppo portuale? O il sindaco ha per lui altri piani? Anche su questo fronte i grandi progetti in vista come la nuova diga del porto o il tunnel subportuale potrebbero chiamare in causa un esterno più tecnico.

Tra le novità in arrivo la creazione di un assessorato al Lavoro. Lo ha annunciato più volte Bucci in campagna elettorale. Da capire se sarà accorpato ad altro, magari all’Istruzione, in modo da creare una sinergia tra domanda e offerta, tra formazione e impiego, o allo Sviluppo economico, o se oppure sarà un’entità a sé stante. Ad ogni modo potrebbe essere appannaggio proprio della Lista Toti o di Fratelli d’Italia, a seconda di come sarà “interpretato”. Non si esclude, in tal senso, qualche ritorno, come quello di Pierluigi Vinacci, oggi in Fdi. O di Arianna Viscogliosi, che però è stata eletta con Vince Genova. Anche l’Urbanistica, che Simonetta Cenci lascerà, potrebbe essere declinata da un assessore “arancione”.

Anche la Cultura potrebbe a questo punto avere una figura dedicata. Molti in corsa per questa poltrona. Oltre alla uscente Barbara Grosso (Vince Genova) che però non ha ottenuto grande successo elettorale si fa largo quella Manuela Arata, un tempo più o meno organica al centrosinistra, già madre del Festival della Scienza e più recentemente nelle scuderie di Bucci con la discussa manifestazione Genova Jeans. Arata, in queste settimane, è stata avvistata a ogni evento elettorale di Italia Viva a sostegno del sindaco uscente e visto il frutto della campagna dei renziani questi ultimi potrebbero reclamare un assessorato.