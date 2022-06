Bucci bis, giunta pronta in 24-48 ore: Fratelli d’Italia si accontenta di due assessori e un consigliere delegato

Genova. “La giunta? E’ pronta al 98%”, il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa all’aeroporto di Genova risponde con il solito refrain alle domande dei giornalisti. Questa volta, però, ciò che suona come una battuta, corrisponde alla realtà più di quanto non si pensi. Una cena a Portofino, ieri sera, ha sciolto alcuni nodi che fino a poche ore fa sembravano quanto mai stretti. La giunta potrebbe essere messa a punto entro 24 ore, 48 al massimo.

Il punto di caduta sarebbe stata la presa d’atto da parte di Fratelli d’Italia dell’impossibilità di avere tre assessori o due assessori e la presidenza del consiglio. Il partito della Meloni (forte del 9,34%) che secondo alcuni sembrava pronto a uscire dalla maggioranza limitandosi a un appoggio esterno, si accontenterebbe, si fa per dire, di due assessori e di un consigliere con una delega di peso. Molto probabile che gli assessori saranno i due più votati, Sergio Gambino, già consigliere delegato alla protezione civile, e Alessandra Bianchi.

Lo stesso schema sarebbe applicato anche alla Lista Toti (9,15% di preferenze). L’assessorato toccherebbe a Francesco Maresca, che manterrebbe il Porto e potrebbe guadagnare anche il Patrimonio, e Marta Brusoni mentre Federica Cavalleri avrebbe, da consigliera, una delega ai grandi eventi con un legame a doppia corda con le attività della Regione. Niente assessorato, per ora, a Nicholas Gandolfo, giovane consigliere municipale dall’exploit sorprendente alle urne ma che forse preferisce non “bruciarsi” con un salto in giunta.

La Lega, ridimensionata alle urne con un 6,81%, avrebbe due assessorati: Francesca Corso, new entry in giunta, potrebbe occuparsi di Sociale o Pari Opportunità, ma anche di Sicurezza, Paola Bordilli manterrebbe sicuramente il Commercio. Da capire il destino della delega al Centro storico.

Lo Sviluppo Economico, invece, sarebbe assegnato all’assessore in quota Forza Italia, il capogruppo uscente Mario Mascia. Meno probabile invece l’assegnazione dell’Urbanistica.

Il Cencelli di Tursi dovrebbe vedere, poi, quattro assessorati per Vince Genova (19,1%) e uno a Italia Viva, l’elemento sorpresa di questa tornata elettorale. Su questo fronte sempre aperta l’opzione Manuela Arata – da tempo renziana – alla Cultura, delega che però il sindaco potrebbe decidere di tenere per sé con l’aiuto di un consigliere delegato o di un consulente esterno, magari per “ripescare” l’assessore Barbara Grosso, non eletta. Anche l’ex presidente del municipio ed ex capogruppo Avvenente, però, scalpita per un posto in giunta.

In Vince Genova saranno confermati senza alcun dubbio Pietro Piciocchi, che sarà anche vicesindaco, e Matteo Campora, campioni di voti. Un assessorato potrebbe finire anche in mano a Paolo Gozzi, ex Pd, vicino a quell’altro ex (Pd e Dc) Gianni Vassallo, che dietro le quinte ha tenuto le redini dell’ultima campagna elettorale di Bucci. Il coordinatore di Vince Genova, già consigliere comunale, Carmelo Cassibba, diventerebbe il futuro presidente del consiglio comunale.

Resta l’incognita esterni. Radio Tursi dice che il sindaco non avrebbe intenzione di rinunciare ad alcuni tecnici di rilievo per tematiche particolarmente delicate ma è possibile che queste figure entrino in gioco in un secondo momento, quando le acque della politica si saranno calmate. Incognita anche sulla definizione di quel nuovo assessorato al Lavoro annunciato da Bucci a più riprese.

Questa mattina, intanto, l’auspicio di Giovanni Toti: “Credo che ora serva una squadra intorno a Marco Bucci di grande qualità, e la sta facendo – ha detto il governatore – smussiamo gli angoli con tutti, in questi casi, specie dopo una grande vittoria, c’è il desiderio di valorizzare le migliori personalità politiche da parte di tutti i partiti, ma il successo di Marco Bucci è talmente straordinario che penso nei prossimi giorni avremo la giunta, ci metteremo al lavoro senza particolari problemi”.