Bucci bis, dirigenti e partecipate: il comandante Giurato prorogato per due mesi, in bilico Bizzarri al Ducale

Genova. Appena rieletto e subito ovviamente al lavoro, il sindaco Bucci deve gestire fra le altre cose le partite delle nomine dei dirigenti che di fatto ‘scadono’ insieme al primo mandato del sindaco (quelli ex articolo 110, per intenderci), così come deve cominciare a valutare il futuro dei vertici degli enti e delle società partecipate in base al giudizio sul lavoro fatto in questi anni.

Per quanto riguarda i dirigenti i provvedimenti, seppur alcuni temporanei, sono già arrivati. Il 23 giugno infatti il sindaco ha firmato diverse ordinanze con cui proroga, seppur con tempi diversi, i dirigenti nominati nel corso del primo mandato. In particolare per il comandante della polizia locale Gianluca Giurato è arrivata una proroga di 2 mesi dalla proclamazione del sindaco (che è del 17 giugno). Quindi il comandante resterà al suo posto fino a Ferragosto, poi il sindaco avrà un quadro più netto anche della collaborazione tra Giurato e il neo assessore Gambino, e valuterà il da farsi anche se da quanto trapela, Giurato sembra destinato a restare al suo posto anche in futuro. Prorogato, ma questa volta per 90 giorni, il vice di Giurato, Varno Maccari. Per entrambi la formula di rito nell’ordinanza è “per garantire la continuità amministrativa nonché per consentire al Sindaco neoeletto la possibilità di valutare il rinnovo dell’incarico”.

Sessanta giorni di proroga anche per il contratto del Direttore della Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City Alfredo Viglienzoni, mentre proroga “fino a nuovo o diverso provvedimento”, e quindi implicitamente confermato, l’avvocato Pasquale Criscuolo, segretario Generale del Comune di Genova.

Diversa la partita dei cda delle partecipate o degli enti su cui ugualmente il sindaco dovrà decidere conferme e ricambi ma, a meno di colpi di scena o dissidi particolari con gli assessori, le decisioni arriveranno alla scadenza naturale dei mandati. La partita più calda sembra essere al momento quella di palazzo Ducale. Da giorni girano voci, che il sindaco al momento non conferma e non commenta, sulla decisione di sostituire Luca Bizzarri, che Bucci scelse nell’estate del 2017 ed è quindi in scadenza ad agosto, con il manager della sanità privata Francesco Berti Riboli. Stamattina il comico e presidente della fondazione, in un’intervista a Repubblica, ha detto “Se mi manderanno via, di sicuro non sarà perché in questi anni non abbiamo raggiunto risultati”. E su questo anche il sindaco Bucci conferma: “In questi due anni palazzo Ducale è andato molto bene – dice – anche grazie a alla collaborazione con l’assessorato alla Cultura perché quando si lavora insieme le cose funzionano”