Borgoratti, madre e figlia investite da una moto in via Posalunga: la piccola portata al Gaslini

Genova. Ancora un investimento nelle strade di Genova, con un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Borgoratti, dove madre e figlia sono state investite da una moto in transito.

L’episodio è avvenuto in via Posalonga, poco dopo le 12: madre e figlia sono state poi soccorse sul posto dai medici del 118, che per la piccola hanno optato per una trasporto al pronto soccorso del Gaslini, per fortuna catalogato come codice giallo

Secondo le prime testimonianze il fatto sarebbe avvenuto lontano dalle strisce pedonale, ma la dinamica è ancora da stabile: sul posto anche gli agenti della locale che hanno eseguito i rilievi del caso per capire cosa è successo.

(Foto archivio)