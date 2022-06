Bordilli (Lega): “Oggi giornata di festa per la rinascita di via Cornigliano”

Genova. “Oggi a Cornigliano è una giornata di festa che celebra la rinascita di un quartiere con la grande fiera tradizionale organizzata dal Civ, le celebrazioni della festa della Madonna dell’Anglona a cura dell’Associazione Lucani Genova, iniziative collaterali per la cittadinanza, tra musica, intrattenimento e divertimento. Dopo due anni di pandemia e di lavori per il restyling di via Cornigliano, abbiamo voluto come giunta anche dare un aiuto concreto a tutte quelle piccole e micro imprese che hanno dovuto convivere con i disagi per un cantiere, seppur necessario, ma impattante: abbiamo allargato la platea delle imprese che possono fruire dei ristori a Cornigliano e abbiamo aperto il nuovo bando per le imprese di Sestri Ponente che hanno subìto gli effetti negativi del cantiere del Ponte obliquo”.

“La logica dei bandi è stata partire da una porzione di territorio mirata, allargando poi il perimetro per riconoscere un’equa ripartizione dei ristori a seconda dell’impatto più o meno diretto del cantiere”.

“L’obiettivo, nato dal confronto costante con le categorie e i commercianti, è stato di dare un supporto concreto a chi svolge un ruolo strategico non solo per la nostra economia locale creando occupazione, ma anche per il presidio e l’animazione dei nostri quartieri”.

Lo dichiara l’assessore al Commercio e candidata capolista alle prossime amministrative di Genova con la Lega Paola Bordilli.