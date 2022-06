Boom di multe e di supermercati, Pandolfo (Pd): “Genova ha subìto questa Amministrazione”

Genova. “Genova in questi cinque anni ha subìto l’Amministrazione comunale. La città non ha ricevuto servizi e la popolazione è stata subissata dalle multe che sono triplicate nel bilancio comunale” a dirlo Alberto Pandolfo, candidato in consiglio comunale nel Pd a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo.

Poi continua e spiega: “Nel 2018, dai 21 milioni di multe si è passati nel 2021 a 52 milioni, tutto a danno dei genovesi. Inoltre abbiamo a che fare con una Giunta che ha trasformato la città, puntando solo ed esclusivamente su nuovi supermercati. In ogni quartiere infatti è sorto un nuovo supermercato. Sono state fatte varianti urbanistiche che produrranno grande distribuzione. Questo significa dissipare, rompere il tessuto sociale che sta attorno al piccolo commercio e ai quartieri. Questo comporta una maggiore distacco delle persone dall’Amministrazione e non possono avere nuove opportunità. Mi riferisco per esempio agli anziani, a quella fascia di età della popolazione che ha bisogno di maggiori servizi. Ma non hanno nuove opportunità neppure coloro che vorrebbero o potrebbero impiantare qui il loro futuro“.

E conclude: “Serve una Genova più attrattiva, vivace, capace di stare vicino alle persone in difficoltà che in questi anni sono state completamente dimenticate”.