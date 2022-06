Bonus psicologo, domani a Genova incontro con la deputata M5s Celeste D’arrando

Genova. Domani, 3 giugno, alle 17.30 a Genova, in via XII Ottobre 2 (interno 131, 13° piano), il M5S Genova organizza un incontro sul “Bonus Psicologo”, che qualche giorno fa è diventato ufficialmente legge.

All’incontro, organizzato dal candidato pentastellato Federico Giacobbe, parteciperanno i portavoce alla Camera dei deputati Celeste D’Arrando, prima firmataria dell’emendamento che ha portato all’approvazione del bonus, e Roberto Traversi. Interverrà anche l’Ordine degli psicologi di Genova, oltre a varie associazioni impegnate nel sociale.

Lo rende noto il candidato comunale del M5S Federico Giacobbe.

“Ho fortemente voluto organizzare questo incontro – spiega Giacobbe – perché ritengo che sia fondamentale avere uno strumento come questo in un momento storico di grande malessere e disagio per i ragazzi. Sono giovane come loro e l’aiuto, quando serve, deve essere immediato e agevolato. In tantissimi, infatti, vorrebbero iniziare un percorso con un professionista ma non se lo potrebbero permettere per i costi troppo elevati. Oggi, invece, grazie al bonus, sarà possibile. Io stesso ho iniziato un percorso da tempo e consiglio a tutti i ragazzi di chiedere aiuto senza sentirsi giudicati”.