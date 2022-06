Bolzaneto, camion precipita in via Mercati generali dopo aver sfondato il guard rail

Genova. Grave incidente con una dinamica in via di accertamento questa sera intorno alle 19 in via Mercati generali a Bolzaneto.

Un mezzo pesante, in particolare si tratta di un camion frigorifero, è precipitato sul sottostante lungo torrente Secca dopo aver sfondato il guard rail.

Sul posto la polizia locale con le pattuglie a mettere in sicurezza la carreggiata e la sezione infortunistica per i rilievi, il 118 e i vigili del fuoco.

L’autista del mezzo, soccorso dall’automedica, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova ma non è in pericolo di vita.