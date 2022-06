Bolle, Abbagnato, il Balletto nazionale ucraino e tante prime nazionali al Festival di Nervi

Genova. Roberto Bolle (27 luglio), Eleonora Abbagnato (23 luglio), il Béjart Ballet (19 luglio), ma anche il Balletto nazionale ucraino (3 luglio) sono alcuni dei nomi che fanno parte del cartellone del Nervi Music Ballet festival 2022 ai Parchi (Villa Grimaldi Fassio). Tanti spettacoli in unica data italiana tra i 16 appuntamenti, come Carmen della Compañía Antonio Gades (8 luglio) o Cuba Vibra! della Lizt Alfonso Dance Company (14 luglio).

Un cartellone ricco dal 26 giugno al 29 luglio (inizio spettacoli ore 21.15) che, come ha specificato il sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi, offre eventi quasi ogni due giorni.

“Un’edizione che rappresenta il ritorno alla normalità, con la possibilità di usufruire dei duemila posti disponibili e che potrebbe nascondere altre sorprese” commenta l’assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso.

“Il balletto torna protagonista, com’è giusto che fosse” evidenzia l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

Rispetto alle scorse edizioni la parte pop è ridotta (il 6 luglio la prima data del tour di Ermal Meta), più spazio alla musica classica, al jazz, con un piccolo tuffo nel teatro grazie a una commedia di grande successo: “I maneggi per maritare una figlia” (10 luglio) con Tullio Solenghi nei panni di chi rese indimenticabile Steva, ossia Gilberto Govi ed Elisabetta Pozzi in quelli della Giggia.

A partire da sabato 11 giugno fino a lunedì 13 giugno, il festival aprirà in anteprima con Il Sogno di Nervi. Memorial del Festival internazionale del balletto, una tre giorni dedicata alla memoria del fondatore del Festival Internazionale del balletto di Nervi, Mario Porcile e alle sue Stelle. Tra le iniziative previste, negli spazi della Palestrina a ponente di Villa Grimaldi Fassio, gli incontri e le master class tenute da alcune delle étoile storiche, Vittorio Biagi, Liliana Cosi, Amedeo Amodio, Loredana Furno, dedicati alle giovani generazioni di danzatori. La ricca programmazione aperta al pubblico comprende la proiezione dei filmati inediti del Fondo Mario Porcile, gli incontri e i dibattiti con i danzatori, le sessioni di master class aperte e le esibizioni di fine corso. Il memorial è prodotto dall’Associazione D’Angel, con la direzione artistica Simona Griggio in collaborazione con il Fondo Mario Porcile e il Nervi Music Ballet Festival.

Torna anche lo Youth America Grand Prix, con la serata di Gala in programma il 26 giugno. Cinque giorni di master class al Teatro Carlo Felice di Genova, cui parteciperanno ogni giorno 140 ballerini, di età compresa tra i 9 e i 19 anni, provenienti da tutto il mondo e un gran gala internazionale del balletto – Stars of Today meet the Stars of Tomorrow – in scena sul palco del Nervi Music Ballet Festival 2022, dove i ballerini solisti e primi ballerini dei maggiori corpi di ballo di tutto il mondo, le stelle di oggi – tra cui Jacopo Tissi, primo ballerino ospite del Corpo di ballo del Teatro alla Scala – si esibiscono fianco a fianco alle stelle di domani, selezionate al termine dei corsi.

Le coreografie della serata Stars of Today meet the Stars of Tomorrow portano le firme di Ohad Naharin, David Dawson e Goyo Montera, tra gli altri, e dello YAGP con le pièce d’occasion e il Grand Defilé di apertura dello spettacolo. Tra gli ospiti più celebri della serata Jacopo Tissi, primo ballerino ospite del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Luca Acri, primo solista, Cesar Corrales primo ballerino e Meaghan Grace Hinkis prima solista del Royal Ballet, Benjamin Freemantle primo ballerino del San Francisco Ballet, Marcelo Gomes primo ballerino e ballerino solista del Dresden Semperoper Ballett, Alejandro Martínez ballerino solista del Dresden Semperoper Ballett, Polina Semionova prima ballerina del Berlin State Ballet, Elisabeth Beyer e Yuma Matsuura ballerini dell’ABT Studio Company.

Venerdì 1 luglio Ritratti americani con musiche di George Gershwin e Leonard Bernstein. il direttore inglese Wayne Marshall alla testa dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice interpreta un programma incentrato su di alcune delle maggiori opere per orchestra sinfonica di George Gershwin: il poema orchestrale An American in Paris, la Cuban Overture, le overture da musical –Girl Crazy e Strike Up the Band – e il brano Promenade (Walking the Dog) tratto dal musical cinematografico Shall we dance. Ad essi il programma accosta le Symphonic Dances da West Side Story di Leonard Bernstein, una composizione nata dalla versione cinematrografica del musical degli anni Cinquanta, e che a partire dal 1960 progressivamente assurge a brano sinfonico dotato di una propria identità e autonomia, entrando a fare parte del grande repertorio sinfonico americano della seconda metà del Nocevento.

Domenica 3 luglio, il capolavoro del balletto classico-romantico Giselle sarà interpretato dal Balletto nazionale ucraino, che nasce dall’incontro delle compagnie e dei solisti dei prestigiosi Corpi di ballo dei Teatri dell’Opera e Balletto di Kiev, Kharkiv, Lviv e Odessa.

Il 6 luglio concerto di Ermal Meta. Parte da Genova e dal Nervi Music Ballet Festival il tour estivo nazionale dell’artista che, accompagnato dalla sua band, interpreterà le sue più grandi hit dagli esordi fino ai recenti successi dell’album Tribù Urbana. Il tour di quest’anno segue il lancio il 4 marzo in tutti gli store e in tutte le radio di un nuovo progetto, Una storia più grande, un’avventura scritta a 4 mani e cantata da Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi.

Venerdì 8 luglio, la Compañía Antonio Gades fa rivivere in scena il mito di Carmen nell’iconico spettacolo di Antonio Gades e Carlos Saura, che si ispira all’opera di Prosper Merimée, su musiche tratte dall’opera di George Bizet e dei massimi autori della tradizione flamenca. Il programma è presentato a Nervi in unica data italiana.

Domenica 10 luglio il teatro di Govi con I maneggi per maritare una figlia. Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi, affiancati da una compagnia di giovani attori, duettano nel cavallo di battaglia di Govi con una fedeltà all’originale mai vista prima. Solenghi, che è anche regista dello spettacolo, ha dichiarato che si lascerà “docilmente calare nei panni e nella mimica di Gilberto Govi assimilandone ogni frammento, ogni sillaba, ogni atomo.” Un atto d’amore nei confronti del grande attore genovese e un regalo al pubblico di oggi, che per la prima volta, a teatro, potrà provare un’emozione simile a quella degli spettatori che ebbero la fortuna di applaudire Govi dal vivo.

Per la prima volta in Italia e in data unica a Nervi, giovedì 14 luglio 2022, Cuba Vibra!, il travolgente spettacolo della compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba rivela lo «spirito di Cuba» in un’inedita sintesi delle tradizioni di danza e di balletto che compongono la ricca cultura coreutica e musicale dell’isola.

Il 15 luglio Vivaldi e Piazzolla protagonisti di Stagioni. Due compositori dalle formazioni musicali extra classiche, e non convenzionali, il tedesco naturalizzato britannico Max Richter, classe 1966, compositore elettronico e l’argentino Astor Piazzolla, nato nel 1921, figura rivoluzionaria del tango argentino che lega indissolubilmente, con il suo tango nuevo, alla tradizione musicale europea di matrice colta. I Pomeriggi Musicali diretti da Aram Khacheh, con il solista Gennaro Cardaropoli, al violino, presentano al Nervi Music Ballet Festival un omaggio in controluce ad un capolavoro senza tempo come Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi da parte di due autori che hanno aperto il Novecento musicale a nuove vie.

Sabato 16 luglio il Nervi Music Ballet Festival 2022 ospita il debutto dell’Agenda Concert 2030 ®, che nasce dall’incontro di Alessia Ramusino con la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, su di un progetto di Alessia Ramusino, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare gli individui, in musica, riguardo i temi declinati dal programma di azione dell’Onu. Un programma musicale che consta di 17 brani, quanti sono gli obiettivi dell’agenda, ispirati ai contenuti espressi da ciascun punto, e si conclude sulle note del brano YALLAH – Respect and love di Alessia Ramusino che accompagna il movimento 100donnevestitedirosso, teso a diffondere la cultura del rispetto contro ogni forma di violenza.

Martedì 19 luglio il Béjart Ballet Lausanne rende omaggio all’arte e alle figure del fondatore e del direttore artistico della compagnia, con un dittico firmato rispettivamente da Maurice Béjart, con Béjart fête Maurice e con il leggendario Boléro, e da Gil Roman, con t ’M et variations… . Il programma è presentato in esclusiva italiana a Nervi.

Lo Stabat Mater di Dvorak è la proposta per il 20 luglio. Un invito alla meditazione e al raccoglimento, attraverso l’ascolto della prima opera sacra di Antonín Dvořák, nell’interpretazione del Coro del Teatro Carlo Felice diretto da Claudio Marino Moretti, al pianoforte Patrizia Priarone, con i solisti Iolanda Massimo soprano, Alena Sautier mezzosoprano, Antonio Mandrillo tenore, Mariano Buccino basso.

Emozioni. La mia vita in canzone il concerto-racconto prodotto da Gianmarco Carroccia, interprete dello spettacolo, nasce per valorizzare e diffondere l’opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol. La data è il 21 luglio.

Sabato 23 luglio Eleonora Abbagnato è la protagonista principale della suite Giulietta, un inedito ritratto coreografico del personaggio shakespeariano che più di tutti ha fatto sognare generazioni di ballerine, e di donne, in tutto il mondo, su coreografie di Sasha Riva e Simone Repele, Uwe Scholz (riprese da Giovanni di Palma).

Domenica 24 luglio spazio al jazz con il John Patitucci Trio. Il bassista John Patitucci (due grammy), il chitarrista Yotam Silberstein e il batterista Rogério Boccato, uniti insieme in un unico trio jazz. Tre star della musica d’oltreoceano arrivano in Italia per presentare il programma di un nuovo album inedito, Irmão De Fé, nove brani dalle sonorità e dai ritmi brasiliani, in cui Patitucci, Silberstein e Boccato si fondono in un avvincente equilibrio musicale tra interpretazione e improvvisazione. L’album contiene canzoni come Desvairada, dove il contrabbasso di Patitucci e la chitarra di Silberstein si destreggiano magistralmente in un vivace 6/8, mentre Nilopolitano ruota abilmente tra i 16 boppish della melodia e le jam funky del trio. Una delle performance tecnicamente più impressionanti dell’album è il brano Olha Maria.

Mercoledì 27 luglio il gala cult dell’“Étoile dei due Mondi”, Roberto Bolle and Friends approda per la prima volta a Nervi in un’edizione speciale realizzata da Artedanza srl in collaborazione con il Teatro Carlo Felice. Uno spettacolo pensato appositamente da Roberto Bolle per offrire una serata di danza coinvolgente ed emozionante, con brani sempre nuovi ed interpreti nazionali ed internazionali di grande talento. Anche questa volta il programma mescolerà sapientemente il contemporaneo con il classico, il virtuosismo con la grande emozione. Uno spettacolo sempre nuovo e innovativo che rimane unico nel suo genere.

PREZZI (in euro)

26/06 Stars of today meet the stars of tomorrow

I settore 60 II settore 50 III settore 40

1/07 Ritratti americani*

I settore 30 II settore 25 III settore 20

03/07 Giselle

I settore 60 II settore 50 III settore 40

06/07 Ermal Meta

I settore 51,75 II settore 40,25 III settore 28,75

08/07 Carmen

I settore 60 II settore 50 III settore 40

10/07 I maneggi per maritare una figlia

I settore 35 II settore 25 III settore 15

14/7 Cuba vibra

I settore 60 II settore 50 III settore 40

15/7 Stagioni

I settore 30 II settore 25 III settore 20

16/7 Agenda Concert 2030®

I settore 30 II settore 25 III settore 20

19/7 Béjart Ballet Lausanne

I settore 60 II settore 50 III settore 40

20/07 Stabat Mater

I settore 30 II settore 25 III settore 20

21/07 Emozioni

I settore 45 II settore 35 III settore 25

23/07 Eleonora Abbagnato in Giulietta

I settore 60 II settore 50 III settore 40

24/07 John Patitucci Trio

I settore 30 II settore 25 III settore 20

27/7 Roberto Bolle and Friends

I settore 120,75 II settore 95,45 III settore 69 IV settore 46

29/07 Nuovi mondi

I settore 30 II settore 25 III settore 20

Previsti abbonamenti. Tutte le informazioni sul sito ufficiale del Festival.