Blanco, Madame e Ghali partono da Genova per i tour estivi italiani col Goa Boa al parco degli Erzelli

Genova. Fin dalla prima edizione, il Goa-Boa Festival di Genova ha precorso le tendenze dimostrando un impareggiabile spirito di ricerca, senza compromessi, alla volta di nuovi lidi musicali ancora sconosciuti, dimostrando un’insaziabile attenzione verso le nuove generazioni. La sua naturale evoluzione, perciò, non poteva che essere _THE NEXT DAY: il primo festival con la Gen Z a far da protagonista, sopra e sotto il palco, tra musica, videogaming, comics, nuove tecnologie e molto altro ancora.

L’evento andrà in scena nel weekend tra il 24-25-26 giugno al Parco degli Erzelli – Great Campus di Genova, luogo simbolo di innovazione e futuro in Italia, e lancerà le anteprime di tre dei concerti più attesi del momento, ospitando le prime date dei tour di Blanco – il giovane artista italiano capace di polverizzare qualunque record in classifica FIMI, oltre ad aver vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo – e di Madame – simbolo del rap e della musica urban al femminile, anche lei giovanissima artista multiplatino in vetta alle classifiche – nonché la preview del tour estivo di Ghali– icona della musica trap italiana ed internazionale.

“È di fatto il primo festival musicale che si rivolge quasi esclusivamente alla generazione Z, i ragazzi nati tra la fine degli anni 90 e primi anni ’10 del 21-esimo secolo- spiega l’assessore alla Cultura della Regione Liguria- Ed è anche il primo festival che si sviluppa sulla collina degli Erzelli luogo simbolo di innovazione che guarda al futuro con realtà come IIT e Liguria Digitale. C’è dunque il contenuto e la suggestione. Accanto ai big nazionali, questo ‘Goa_Boa_The Next day’ propone anche tanti talenti locali e appuntamenti collaterali che vedono anche la collaborazione dell’Accademia Ligustica delle Belle Arti e la scuola di Robotica. La musica contamina dunque le arti e la tecnologia su un territorio da sempre fertile. Next Day diventa così Today, il futuro che è già un po’ presente”.

La lineup, in costante evoluzione registra imperdibili appuntamenti, tra cui figurano alcuni dei volti più importanti della musica contemporanea: accanto ad Ariete, altra giovanissima promessa della scena tra rap e cantautorato, ci saranno anche Bresh che con il suo ultimo album Oro ha stazionato a lungo al primo posto delle classifiche di vendita; Alfa, campione di ascolti con oltre 350 milioni di streams ha accumulato record su record con i suoi dischi, firmato per il cinema colonne sonore di successo fino a Olly, fenomeno locale ormai pronto a spiccare il volo.

Annunciata, infine, una selezione di nuove eccellenze nazionali come Leon Faun, Bigmama, Cola Zio, Deriansky e Ele A, che insieme a Tredici Pietro, Bnkr44 e J Lord sono tra le scommesse più interessanti del panorama hip hop italiano.

Questi i nomi degli artisti fin qui svelati in cartellone: una generazione che, di fatto, sta polverizzando ogni record, salendo in cima alle classifiche di vendita e collezionando milioni (in alcuni casi miliardi) di streaming sulle principali piattaforme mondiali e registrando ripetuti sold out nei live. La loro musica incarna la voce della nuova cultura giovanile, di cui _THE NEXT DAY catalizza tutte le energie creative nell’arco di un weekend con un evento interamente dedicato: un festival che è il domani già oggi.