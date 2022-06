Bizzarri replica alle polemiche per collaborazione con Aspi: “Da un anno azienda statale”

Genova. “Questo è il progetto a cui ho collaborato. Non ci sono Benetton, c’è il Wwf, c’è l’Unesco, il Touring Club, c’è Slow Food e c’è l’Aspi, che è da un anno un’azienda statale, infatti lo ha presentato un ministro. Bravissimi col moschetto, ma ogni tanto usate pure il libro”.

Luca Bizzarri risponde così su Facebook alle polemiche suscitate dalla decisione di prestare la propria voce − così come il suo collega nel duo Luca e Paolo, Paolo Kessisoglu – per i podcast di un progetto voluto da Autostrade per l’Italia per raccontare le meraviglie del Paese, progetto chiamato “Wonders“, una sorta di piattaforma del viaggiatore per “scoprire l’Italia delle meraviglie”.

La notizia aveva provocato anche un duro commento di delusione da parte di Egle Possetti, presidente del comitato ricordo Vittime del Morandi. Bizzarri le avrebbe risposto privatamente e personalmente.