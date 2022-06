Bettanini (Vince Genova): “Referendum, un’occasione anti-giustizialista”

Genova. “Lunedì 6 giugno, a Genova, insieme all’avvocato Alessandro Morini, affronteremo i 5 punti del referendum che accompagna le elezioni amministrative del 12 giugno. L’appuntamento è alle ore 18, in via Cairoli 4, all’Officina Letteraria”.

A dirlo Tonino Bettanini (Vince Genova) candidato al Consiglio Comunale di Genova e attualmente consigliere per le relazioni e la comunicazione istituzionale presso il Consiglio di Stato e l’Accademia di Brera.

“Un incontro che serve a fare chiarezza sui quesiti con l’intento di aiutare l’elettore a compiere una scelta limpida e chiara. Abbiamo una nuova occasione di spingere meno timidamente in direzione di una giustizia giusta. Temi quali le storture della Legge Severino, la separazione delle carriere dei magistrati, il loro sistema elettorale in mano alle fazioni, le tutele e il garantismo, ci riguardano più da vicino di quanto non possa sembrare”.

“Si stima che solo il 30% degli italiani conosca ad oggi i temi referendari. Da qui – conclude Bettanini – il nostro contributo di sensibilizzazione, conoscenza e dibattito.”