Bettanini (Vince Genova): “Prende forma Genoabrand, il percorso per internazionalizzare la città”

Genova. Continua la rassegna di eventi targati “InvestinGenoa” ideata da Tonino Bettanini e Maurizio Maresca, con protagonisti illustri degli organismi nazionali e internazionali, della cultura e dell’imprenditoria. Il 7 giugno, a Genova, alle ore 18, in piazza Campetto 8a, un nuovo capitolo dedicato a “Smart Genova”, il percorso per un brand internazionale della città

Interverranno con la regìa di Franco Manzitti:

Paolo Glisenti (commissario generale Expo 2020 per l’Italia a Dubai)

Grammenos Mastrojeni (Segretario Nazionale aggiunto dell’unione del Mediterraneo)

Gloria Piaggio (Dirigente Comune di Genova)

Vincenzo Spera (Presidente Assomusica)

Alessandro Casareto (architetto esperto in pianificazione urbanistica)

Alessandra Priante (Direttore Europa UNWTO Unide Nations World Tourism)

Lorenzo Kihlgren (City Diplomacy Lab Columbia Global Center Parigi)

“Il secondo appuntamento di “InvestinGenoa” ci aiuterà a sempre meglio definire l’identità internazionale della città. Un percorso che questa amministrazione ha iniziato a tracciare con il tema della blue economy ed eventi di carattere internazionale che vi gravitano intorno, come ad esempio il Salone Nautico. Con Gloria Piaggio avremo una fotografia nitida del presente della città, ma soprattutto della Genova del futuro, tra prospettive e azioni che modellino una città sempre più smart”.

“Ma l’obiettivo di “Smart Genova” è proporre il confronto di esperienze ed eccellenze che contribuiscano alla costruzione di una città davvero internazionale. Paolo Glisenti, che ha appena ultimato l’Expo 2020 a Dubai, porterà in dote la chiave per aprire la città di Genova a modelli centrati sulla sostenibilità. Grammenos Mastrojeni darà indicazioni su come la città possa continuare a essere protagonista nella rete del Mediterraneo. Da Alessandra Priante ci saranno indicazioni precise su progetti e prospettive che le Nazioni Unite stanno approntando per chi abbia l’obiettivo di concorrere a sviluppare un turismo sostenibile”.

“InvestinGenoa si apre poi ai temi della ricerca e dell’innovazione. E naturalmente della cultura e dei grandi eventi racchiusi in un concetto di città tridimensionale. Perché accanto alla Blue Economy, la prospettiva mediterranea è legata anche agli appuntamenti ed agli eventi che sappiano coniugare ricerca, cultura ed espressione artistica. Un collante che sarà illustrato da Vincenzo Spera“.

“Da questi primi incontri – conclude Bettanini – trarremo idee e prospettive cui guardare per modellare quel brand-Genova, che deve saper accogliere, includere e parlare di futuro”.