Bassa Valbisagno, la resa di Ferrante: “Bucci troppo forte, non do responsabilità a nessuno”

Genova. Per cinque anni è stato l’emblema dello scontro politico tra la giunta comunale di centrodestra e i municipi di colore politico opposto, una discrepanza numerica che viene spianata oggi dall’esito plebiscitario delle ultime elezioni. Ma ora anche Massimo Ferrante, dopo un decennio alla presidenza della Bassa Valbisagno, deve arrendersi a quella che lui stesso chiama “l’onda troppo alta” del sindaco Bucci. A prendere il suo posto è Angelo Guidi, manager residente a Marassi, partito come “illustre sconosciuto” e alla fine eletto con 573 voti di differenza al 47,89%, quanto basta per celebrare una vittoria in qualche modo storica.

“Ho sempre detto che avrei vinto o perso per 2 punti di scarto e così è stato – commenta Ferrante a risultati definitivi, con un bottino di 11.183 voti pari al 45,56% -. Ma non penso di essere stato sconfitto dal mio sfidante: lui non ha meriti che non siano quelli del sindaco, non l’ho mai vissuto come un competitore, non c’è mai stato un dibattito tra noi. Io di fatto ho perso contro Bucci e Toti. Mi spiace per l’ottimo risultato della mia lista che ha superato il 7%. Non do responsabilità a nessuno, ma è stata un’onda troppo alta e stavolta non siamo riusciti a reggere”.

L’analisi del voto conferma che quella del centrodestra in Municipio è una vittoria di misura, per quanto dal forte valore simbolico. Nel 2017 Ferrante l’aveva spuntata grazie al contributo della propria lista civica (5,69%) in un territorio che nel complesso aveva premiato Bucci. Stavolta il centrodestra ha conquistato tutte le sezioni (tranne Quezzi alta), ma il divario tra i due candidati presidenti è molto meno marcato rispetto a quello tra i candidati sindaci. D’altra parte, a mancare sono stati soprattutto i voti del M5s (precipitato dal 21,52% al 5,67%, anche se cinque anni fa sosteneva un altro candidato) e del Pd (dal 24,3% al 20,52%). Elettori che probabilmente hanno scelto l’astensione, in Bassa Valbisagno la più alta di tutta Genova.

Adesso Massimo Ferrante, 52 anni e membro della segreteria regionale del Pd, tornerà a fare l’architetto a tempo pieno: “È il lavoro che ho sempre amato e avrò più tempo da dedicare alla mia famiglia che ultimamente ho un po’ trascurato”. Guardando alle spalle non ci sono rimorsi: “Se avessi pensato al mio interesse personale mi sarei candidato in Consiglio comunale. La mia è stata una candidatura di servizio perché nessuno era disponibile a correre in Municipio al mio posto. D’altra parte non mi sarei mai visto a fare l’opposizione in aula rossa, io preferisco i ruoli operativi”. Da regolamento gli toccherebbe di diritto un posto in consiglio municipale, “ma farò alcune valutazioni – precisa -. Dovrebbe entrare una generazione nuova che impari una cultura dell’opposizione, io sarei un pachiderma ingombrante“.

Vittoria del centrodestra a sorpresa? Non la pensa così Angelo Guidi, 57enne ingegnere elettronico e amministratore delegato di una società del gruppo Iren, carica da cui dovrà dimettersi per evitare l’incompatibilità: “Pensavo di aver fatto un bel lavoro, avevo una squadra coesa, onestamente me lo aspettavo anche se sapevo che il confronto con un presidente uscente che governava da dieci anni sarebbe stato difficile. Non si può dire che non sia un voto legato al sindaco, riconosciuto unanimemente come persona che ha imposto un nuovo corso, d’altra parte essere un candidato civico credibile ha influito”.

All’orizzonte non ci sono vacanze: “La priorità sono le manutenzioni. Poi lavoreremo su tutte le cose che il sindaco si è impegnato a portare avanti: Villa Piantelli, l’ex Onpi e Villa Imperiale. Non sono progetti che il Municipio può realizzare da solo. Bisognerà partire con lo Skymetro e gli assi di forza del trasporto pubblico. Insomma, c’è molto da fare e ci metteremo subito all’opera. Aspettiamo la composizione del consiglio municipale, poi inizieremo a ragionare sulla giunta di concerto con tutta la coalizione”.

Nonostante l’astensione molto elevata, Guidi ripercorre le parole di Bucci: “Mi sento di dire che sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato e di chi non è andato a votare. Questa è la differenza tra il ruolo politico e quello istituzionale. Lavoreremo per il bene del Municipio e saremo allineati al Comune, che non vuol dire esseAngelre proni ma collaborare”. Ferrante? “Mi aspettavo da lui una telefonata come ha fatto Dello Strologo, mi avrebbe fatto piacere. Magari l’ha fatta e io non l’ho ricevuta. Ma sarebbe stato un gesto di fairplay”.