Ballottaggio a Chiavari, Toti: “Centrodestra e forze civiche lavorino unite per il voto”

Chiavari. Al via il conto alla rovescia per il giorno del ballottaggio chiavarese, in programma domenica 26 giugno, e che vede la sfida tra i candidati sindaci Federico Messuti e Mirko Bettoli.

A meno di una settimana dal voto, il presidente della Regione Liguri Giovanni Toti, sul proprio profilo Twitter, scrive: “A Chiavari ora il centrodestra e le forze civiche da sempre vicine alle esperienze regionali lavorino unite per il voto di domenica”.

E conclude: “Per dare alla città un solido governo per i prossimi cinque anni, senza il rischio di salti nel vuoto o peggio nel passato”.