Ballottaggio a Chiavari, Noi con l’Italia sostiene il candidato sindaco Messuti

Chiavari. Secondo turno delle elezioni amministrative chiavaresi, Noi con l’Italia sosterrà Federico Messuti, candidato sindaco della maggioranza uscente.

Il movimento politico, guidato a livello nazionale dall’onorevole Maurizio Lupi e dal sottosegretario alla sanità Andrea Costa e a livello provinciale dal Coordinamento del levante ligure guidato da Elisabetta Ricci, al primo turno ha sostenuto il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Giardini.

“Non arrivare al ballottaggio è stato un grande dispiacere – affermano dal coordinamento del levante, Elisabetta Ricci e Gino Garibaldi.

E proseguono: “Il nostro partito invita a votare per il secondo turno di domenica 26 giugno e, in vista di questo appuntamento, siamo in dovere di esprimere la nostra preferenza per il candidato sindaco della maggioranza uscente Federico Messuti più vicino a noi, alle nostre idee e ai nostri valori”.

Infine concludono: “Condividiamo le varie posizioni espresse a riguardo negli ultimi giorni dai diversi esponenti del centrodestra, in primis dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: scegliere la continuità e riunificare il centrodestra insieme alle forze civiche che lo rappresentano; no ad alcuna alleanza con la sinistra”.