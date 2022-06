Bagarre in consiglio regionale, Lilli Lauro: “Nessun battibecco tra me e Medusei”

Genova. “Si smentisce che questa mattina ci sia mai stato un battibecco in aula tra il consigliere regionale Lilli Lauro e il presidente dell’assemblea legislativa Gianmarco Medusei”. È quanto scrive in una nota la Lista Toti Liguria a proposito della bagarre scoppiata in consiglio regionale.

“Nel corso del confronto politico, in aula è sorto un sostenuto scambio di opinioni tra me ed alcuni esponenti del Pd – afferma Lilli Lauro -. Abbiamo discusso anche animatamente su questioni regolamentari e nel dibattito si è inserito un collega di maggioranza che mi ha chiesto di tacere e al quale mi sono rivolta dicendogli di non intromettersi. Poi la cosa è finita lì e anche con altri consiglieri di entrambi gli schieramenti ci abbiamo scherzato su”.

Lilli Lauro ribadisce con forza di non essersi in alcun modo rivolta al presidente del consiglio: “Mi risulta anzi che il giornalista che ha redatto l’articolo abbia cercato conferme con un capogruppo di maggioranza seduto accanto a me, il quale a sua volta gli ha però negato che il battibecco, peraltro frutto di un normale scambio di vedute come mille ce ne possono essere, sia stato in alcun modo rivolto a Medusei – conclude Lauro -. Tra l’altro anche il confronto non ha riguardato questioni politiche”.