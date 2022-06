Avvenente: “Spostare parte della movida al Porto Antico”. E sul decoro: “Basta transenne eterne”

Genova. “Mi tremano un po’ le gambe”. Mauro Avvenente scherza, ma neanche troppo, quando pensa alle deleghe che gli sono state affidate dal sindaco Marco Bucci. Una in particolare suona molto impegnativa, quella al centro storico (anzi, ai centri storici cittadini). Ma anche su manutenzioni, decoro urbano e cura del verde pubblico ci sarà da lavorare. Il nuovo assessore, esponente di Italia Viva ed eletto nella lista civica Vince per Genova, lo incontriamo con un rotolo di carta in mano poco prima di un appuntamento coi dirigenti di Aster.

Per il centro storico di Genova ci sono molte risorse a disposizione, ma anche tanti problemi irrisolti. Da dove partirà?

Stamattina ho incontrato i dirigenti del Comune di Genova che hanno seguito i progetti sul centro storico. Abbiamo una somma complessiva di 137 milioni per interventi in vari ambiti: riqualificazioni, sicurezza, sociale, commerciale, movida. Come prima cosa vorrei cogliere le aspettative reali della gente che ci vive e ci lavora e metterle insieme ad altri aspetti importanti.

In tema di movida, ad esempio, non è ancora stato trovato un modo per conciliare il divertimento notturno con le esigenze degli abitanti e degli esercenti rispettosi delle regole. Che ricetta propone?

Non mi sento di fare promesse ma mi impegnerò per portare avanti gli aspetti buoni degli ultimi cinque anni della giunta Bucci. Non ho la bacchetta magica per fare miracoli. Uno dei tentativi possibili è drenare parte della più frequentata e chiassosa verso il Porto Antico in modo da allontanarla dalle abitazioni di chi rivendica il diritto a dormire. Non è facile perché bisognerà garantire ai giovani il divertimento e agli operatori economici la possibilità di guadagnarsi da vivere con le loro attività.

È giusto adottare nuovi provvedimenti punitivi contro i locali considerati più problematici?

Preferirei cercare una strada persuasiva di convincimento. Del resto il mondo non finisce alla porta del proprio bar. Bisogna far capire anche ai più riottosi che attraverso lo scontro si lasciano a terra feriti, invece in questo momento è necessario recuperare la capacità di confronto e discussione. Penso a un ristoratore senegalese che ha dato disponibilità a collaborare con istituzioni per esercitare un controllo sulla propria comunità: non vedo perché non cogliere questa opportunità, sarebbe nell’interesse di tutti.

Tra le sue deleghe compare quella alla “Tutela e sviluppo dei centri storici cittadini”. Che progetti ha in mente?

Bisogna mutuare le esperienze dall’estero. Città importanti come Barcellona hanno messo in rete i centri storici periferici per valorizzarli, promuovere la riqualificazione e attrarre i turisti. Le eccellenze non sono solo nel centro storico di Genova ma anche nelle periferie. Pensate alle ville, al ponte sifone dell’acquedotto, al porticciolo di Nervi. Insieme ad altri assessori lavorerò alla costruzione di una rete per riqualificare questo patrimonio.

Manutenzione, decoro, verde urbano sono tra i principali temi delle lamentele dei genovesi. Secondo lei la situazione attuale è soddisfacente?

Siamo nella media delle città italiane che si aprono al turismo. Ma bisogna fare ogni sforzo: alle segnalazioni è necessario dare subito risposta. Le persone vogliono che i figli trovino lavoro ma anche evitare di mettere il piede in una buca e rompersi il femore. Anche il sindaco è d’accordo: bisogna lavorare sul macro ma anche sul micro provando a rispondere alle esigenze dei cittadini. Tutte le segnalazioni dovranno essere prese in carico e risolte nel minor tempo possibile. E siccome ci ha chiesto di essere subito operativi, ho chiesto immediatamente alla Regione di fornire tutti i permessi idraulici necessari per procedere agli sfalci nei torrenti. Ma dev’essere chiaro che il Comune interviene solo dove è frontista, altrimenti devono intervenire i privati: i cittadini molte volte questo non lo sanno.

C’è qualcosa da cambiare nel sistema attuale?

Se c’è una cosa che fa imbestialire i cittadini è la logica della transenna che rimane lì per mesi. Non so se ci riuscirò, ma proverò a fare in modo che, quando una transenna viene posta per segnalare un pericolo immediato, si intervenga nel minor tempo possibile, magari 48 ore, per risolvere il problema. Tenendo conto che molti interventi non sono in carico ad Aster. Penso alle rotture suolo per la posa di fibra ottica: è necessaria una cura particolare quando si fanno i ripristini.

E per il verde urbano?

Ricordo che nel 1999 il Comune di Genova aveva 385 giardinieri, ora sono 65. Bisogna mano al portafoglio e fare assunzioni. Stiamo ragionando con Piciocchi: qualche giardiniere in più fisso sui parchi storici e sulle aiuole farebbe fare un passo avanti nella qualità urbana.

L’abbiamo lasciata all’opposizione e la ritroviamo assessore. Chi è cambiato nel frattempo: il centrosinistra, Bucci o Avvenente?

Nessuno dei tre. Da quando è nato il gruppo di Italia Viva abbiamo sempre fatto un’opposizione pragmatica. A volte abbiamo votato provvedimenti in dissonanza con la minoranza, come sullo Skymetro, i depositi di Multedo, la Miralanza. Noi ci sempre connotati come partito del fare e indubbiamente quella di Bucci ha dimostrato di essere una giunta che fa. Abbiamo incontrato anche Dello Strologo ma ciò che non ci ha convinto è stato programma: troppi dubbi sulle infrastrutture, contrarietà allo Skymetro. Non potevamo stare con quelli che dicono no a tutto. È stata una scelta di cuore. Non neghiamo che in altre città, come a Savona, siamo andati col centrosinistra: in quel caso la coalizione ha avuto il coraggio di confrontarsi con le forze riformiste lasciando fuori il M5s. Qui a Genova non c’erano le condizioni.

Il sindaco ha annunciato che prima o poi arriverà un assessore alla Cultura e uno degli attuali membri della giunta salterà. Lei si sente al sicuro?

Rispondo citando Ungaretti: si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Ognuno deve mettersi in condizione di lavorare con tutta la dedizione possibile, poi sarà il sindaco a decidere e sarà libero di fare le scelte che vorrà.