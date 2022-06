Autostrade, quasi 10 chilometri di coda in A26 per cantieri e un incidente tra Ovada e Masone

Genova. Mattinata di coda e traffico in A26, sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, sia a causa di un incidente sia per cantieri lungo la tratta e lavori in corso.

In particolare si registrano 6 chilometri di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, per un incidente al l’altezza del chilometro 21. Si tratta del tamponamento tra due auto e un mezzo pesante e il traffico defluisce su una sola corsia.

Mentre si registrano 3 chilometri di coda tra Predosa e Ovada, sempre in direzione Genova Voltri, per lavori in corso, in particolare tra il bivio A26 e la diramazione A7 Milano-Genova e Ovada.