Autostrade, lunghe code verso le riviere per il ponte del 2 giugno nel weekend da tutto esaurito

Liguria. Le previsioni lo avevano detto, nonostante lo stop a molti cantieri, sarebbe stata una mattinata da bollino rosso sulle autostrade liguri. E così è stato.

Il ponte del 2 giugno che lascia ai lavoratori 4 giorni liberi ha spinto infatti molti italiani a spostarsi e ha portato molti turisti nella nostra regione, dove ci sarà un weekend da tutto esaurito. Vediamo nel dettaglio la situazione nelle varie tratte.

In A10 si registrano in direzione Ventimiglia rallentamenti di 4 km tra Savona e Spotorno per traffico intenso e di 5 km tra Voltri e Varazze per lavori.

Nel genovese la viabilità autostradale ha subito dei disagi. Autostrade per l’Italia segnala code in A26 tra Masone e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso e tra il Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. Entrambi in direzione Genova Voltri.

Sempre verso il capoluogo di regione, rallentamenti in A7 tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno. In A12 coda tra il Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco.

In A6, la coda per i cantieri è invece di 6 km tra Millesimo e Altare in direzione Savona.