Autostrada A12, 4 chilometri di coda a Genova Est per un tamponamento

Genova. Coda di 4 km stamattina tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per un tamponamento. Coda anche in uscita al casello.

Traffico regolare al momento sulle altre principali tratte, ma la giornata di oggi che precede la festa del 2 giugno e il correlato ponte, si preannuncia come una giornata da bollino rosso su tutte le tratte autostradali della Liguria.

In particolare in base ai tempi di percorrenza previsti da Autostrade per l’Italia a partire dalle 10 e fino alle 19 di stasera sarà bollino rosso su A10, A26, A12 e A7. Situazione un po’ migliore a partire dalle 19 con il bollino che diventerà giallo.