Auto capottata in via Cornigliano: un ferito. Traffico in tilt in tutto il ponente

Genova. Brutto incidente questa mattina in via Cornigliano, dove un automobilista ha perso il controllo della propria auto, andando a sbattere contro il nuovo arredo urbano e ribaltando la vettura.

L’incidente, per fortuna, non ha provocato feriti gravi: sul posto l’arrivo immediato dei medici del 118 ha permesso le prime cure sul posto per l’autista della vettura, poi trasportato in codice verde al pronto soccorso di Villa Scassi per accertamenti. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nel frattempo, però, il traffico è andato in tilt per tutto il ponente genovese con via Cornigliano totalmente bloccata anche a causa del carico dell’auto disperso. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Foto Archivio