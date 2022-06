Athletic Club Albaro: il titolo regionale Under 17 è tuo

Genova. L’Athletic Club Albaro Under 17 supera (3-1) il Vado, nella finale, giocata a Genova Prà, conquistando il titolo regionale.

I ragazzi di Stefano De Rosa, bissano, nel giro di pochi giorni, il successo ottenuto dall’Under 15 di Maurizio Murtas, sempre ai danni del Vado.

L’Athletic Albaro mette le mani sulla vittoria nella prima frazione di gioco, grazie alla doppietta del difensore centrale Leonardi.

Il Vado di Maurizio Penna parte bene nella seconda frazione di gioco, accorciando le distanze, ma è Grosso a trovare la rete, che concede alla compagine genovese di festeggiare la meritata vittoria.

“Abbiamo giocato un’ottima partita, superando un eccellente avversario come il. Vado – afferma mister. De Rosa – i ragazzi hanno meritato il titolo regionale non solo oggi , ma durante tutta l’annata calcistica, nella quale hanno messo in campo buone idee di gioco, grande compattezza di squadra e spirito di gruppo di alto spessore”.