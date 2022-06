Assoluti di nuoto CSI: bene la Liguria, una medaglia d’argento per l’Acquarium Ronco Scrivia

Lignano Sabbiadoro. Nella piscina olimpionica “Bella Italia”, all’interno di Efa Village di Lignano Sabbiadoro, nei giorni scorsi si è disputato il 18° Campionato Nazionale di Nuoto del CSI: un evento che ha coinvolto 1.088 atleti con predominio numerico femminile, 573.

La Liguria è stata ben rappresentata da società dei comitati di Savona, La Spezia, Genova e La Spezia. Complessivamente la nostra regione ha portato a casa sei medaglie d’oro, tre medaglie d’argento e cinque di bronzo.

Citazione d’obbligo quindi per Bordighera Nuoto, cinque i titoli conquistati, Amatori Savona Nuoto, una medaglia d’oro e due di bronzo, Gesco Nuoto Alassio, una medaglia d’argento e due di bronzo, Spezia Nuoto, una medaglia d’ argento ed una di bronzo, Acquarium Ronco Scrivia, una medaglia d’argento.

Il percorso per arrivare alle finali nazionali 2022 di Lignano Sabbiadoro è stato caratterizzato, nei mesi precedenti, da un circuito inter provinciale con valenza regionale organizzato dai Comitati CSI di Imperia e di Savona- Albenga, coordinato da Emmanuelle Barberis.

“Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti dalla delegazione ligure, 60 atleti, a Lignano Sabbiadoro. Oltre ai podi tante ragazze e ragazzi hanno raggiunto le finali. Purtroppo all’ultimo c’è stata qualche defezione ma abbiamo mantenuto i numeri degli altri anni pur non facendo lo special swimming. Sono anche estremamente contenta di come è andata questa stagione sportiva perché non pensavo di avere così tanto riscontro al nostro circuito Ringrazio in particolare Maurizio Caterina, Commissario straordinario del Comitato di Savona-Albenga e Giorgio Minchella Presidente del Comitato di Imperia che hanno avuto fiducia in me. Ringrazio- continua Emmanuelle Barberis- i tecnici e dirigenti delle società perché è stato difficile ripartire dopo due anni di stop. E’ stata una stagione bellissima che ci ripaga, i ragazzi in particolare, di tanti sacrifici e rinunce. L’appuntamento è per il 12° Circuito Regionale di Nuoto del CSI che si svilupperà con le tradizionali sei tappe e, mi auguro, più società partecipanti”.

Alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro sono scesi in vasca, nelle varie categorie, nuotatori di 67 società affiliate a 26 comitati CSI, in rappresentanza di 10 regioni. A fare “la parte del leone” la Lombardia con ben 253 atleti medagliati sul podio, segue il Lazio con 94 e la Campania con 89.

“Dopo due anni di pandemia e la lunga apnea delle piscine italiane, le nostre ragazze e ragazzi si sono potuti ritrovare a competere fianco a fianco in corsia. Ogni finale- ha detto Vittorio Bosio Presidente Nazionale CSI- è stata una bellissima esperienza di vita per ciascuno, il podio un premio per pochi, ma sono certo che tutti si sono divertiti, dando il meglio di sé in vasca e fuori”.