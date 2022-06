Assessore Piana: “Estate 2022, riconferme ottime da entroterra e outdoor”

Genova. “Lavorare sulla valorizzazione territoriale delle aree interne e sulla straordinaria biodiversità che ci connota si sta rivelando una carta vincente. Lo confermano, facendo presagire un 2022 da record, i dati del bollettino Enit del primo weekend di giugno, che traccia un’ampia distanza tra Italia e Paesi competitor diretti come Spagna, Grecia e Francia”.

Lo dichiara in una nota il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale , Agricoltura e Parchi Alessandro Piana.

“In giugno il tasso di prenotazioni in Italia è al 36% (+6 punti in una settimana) e in luglio siamo già al 22,7% (+3,4 punti in una settimana), con picchi percentuali notevoli per la montagna e la riscoperta dei laghi”, aggiunge.

“In particolare vette e crinali richiamano per un tasso percentuale del 37% ( dato sul mese di maggio), mentre nel 2021, anno in cui abbiamo anche superato il periodo precovid del 2019, si attestavano al 32,5%”.

Una situazione largamente positiva che la Liguria saprà cogliere in chiave di sviluppo sostenibile, lavorando in sinergia con Agenzia in Liguria, con un nuovo concetto di spazio e tempo di vacanza che promuove altresì le eccellenze enogastronomiche, storico-culturali e paesaggistiche della nostra terra producendo valore”.