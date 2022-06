Assagenti, Toti: “Futuro ricco di aspettative, Genova modello grazie a dialogo e obbiettivi condivisi”

Genova. “Si apre per Genova una settimana che vede i principali player del settore marittimo interrogarsi sul futuro della nostra economia. Io però vedo un futuro ricco di aspettative, con la nostra città che è ormai il modello dell’Italia e questo ci deve riempire d’orgoglio. Un modello che non è fatto solo di codici e leggi ma anche un modello di interlocuzione tra le istituzioni, tra i corpi intermedi e le rappresentanze di categorie con capacità di dialogo e obiettivi condivisi. Su questo ovviamente si basa anche il successo dei fondi stanziati per Genova: la Diga del Porto non è un regalo ai genovesi ma all’industria italiana, così come lo sono l’ultimo miglio dei binari in porto, il Terzo Valico, il Passante e tutti i lavori sul porto”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’assemblea pubblica di Assagenti: “Obiettivo: solo il possibile” nella settimana in cui Genova sarà protagonista europea dell’economia del mare. Da domani fino a giovedì, infatti, saranno in città oltre 300 rappresentanti del mondo delle crociere, richiamati qui dall’associazione Clia, l’associazione che riunisce gli operatori del mondo cruise.

“Non saranno le infrastrutture a creare lavoro- ha aggiunto il presidente Toti – ma dovremmo essere noi ad utilizzarle al meglio per essere più competitivi. Come tutte le aziende sane ma con più debiti grazie ai fondi del PNRR dovremo avere più capacità di ricavi, con una produzione di reddito superiore a quello attuale. Abbiamo un grande lavoro da fare, non solo per il PNRR, ma perchè sta per partire il treno di alcuni miliardi di euro e quando arriverà alla prossima stazione il nostro Paese dovrà essere pronto per cogliere l’occasione più importante che si presenta alla nostra generazione”.