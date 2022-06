Anziano sviene per il caldo, batte la testa sulla strada e muore. La tragedia a Camogli

Camogli. Era uscito per una passeggiata, ma dopo pochi minuti il caldo e l’afa lo ha sopraffatto: un malore, un piccolo mancamento, capace però di farlo cadere rovinosamente a terra, battendo la testa e purtroppo morendo.

Questa la tragica fine di Roberto Terrile, 69 anni, ex funzionario del Comune di Camogli e sindacalista, noto per le sue attività in campo sociale, che ieri mattina è uscito di casa senza fare più ritorno. L’uomo, molto noto nel suo comune, era anche fabbricere nella parrocchia di Ruta. La notizia è rimbalzata in breve in tutto il Comune. Lo piangono la moglie Flavia Gazzale la sorella Maddalena con Marino; il cognato Gianni con Lilia; i nipoti Niccolò, Ilaria, Carola, Corrado con Elisa; la zia Milietta; cugini e parenti tutti.

Il rosario verrà recitato domani lunedì 20 alle 18.30 nell’Oratorio di Nostra Signora Annunziata a Ruta; il funerale sarà celebrato martedì 21 alle 10.00 bella parrocchia di San Michele Arcagelo a Ruta.