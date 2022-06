Anche una 35enne genovese è morta nell’incidente sulla A7, frontale con un’auto in contromano

Genova. Una donna di 35 anni residente a Genova, Matilda Hidri, di nazionalità albanese, una delle due vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sulla autostrada A7, tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, in direzione sud.

La donna è morta sul colpo mentre era alla guida della sua auto, una Bmw, nello scontro frontale con la Volvo guidata da Giuseppe Maria Garavaglia, 46 anni, di Novate Milanese, che da cinque chilometri stava guidando contromano sull’autostrada.

Entrambe le due vittime erano da sole a bordo dei rispettivi veicoli. Altri tre feriti nello schianto, I tre feriti – padre, figlio e la cugina dell’uomo – che viaggiavano su una terza vettura che non è riuscita ad evitare le altre due auto.

Matilda Hidri, sposata e madre di un bambino di 10 anni, era titolare insieme al marito, anch’egli di origine albanese, di una pizzeria in via Fieschi. Il locale aveva aperto neppure un mese fa.

Sono in corso indagini della polizia stradale per capire come sia stato possibile, per Garavaglia, percorrere un così lungo tratto di autostrada senza essere fermato in alcun modo. Saranno utilizzate le telecamere di videosorveglianza del traffico e dei caselli e sarà disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo.